Zugang, Nachrücker, Verlängerungen: Weiden plant den Kader

Geht auch nächste Saison für die SpVgg SV Weiden auf Torejagd: Patryk Bytomski (links). – Foto: Wolfgang Zink

Die SpVgg SV Weiden setzt in der Bayernliga Nord derzeit ein Ausrufezeichen. Mit einer beeindruckenden Serie von sechs Siegen in Folge – und insgesamt sechs Erfolgen aus den letzten acht Partien – haben die Schwarz-Blauen den Grundstein für den vorzeitigen Klassenerhalt gelegt. Mit aktuell 39 Punkten rangiert das Team auf dem siebten Tabellenplatz. In den verbleibenden sechs Partien ist ein einstelliger Endrang das klare Ziel. Es ist die Bestätigung eines Weges, der seit dem Aufstieg 2024 konsequent verfolgt wird: wirtschaftliche Vernunft gepaart mit maximaler Identität.

Besonders stolz ist der Verein auf die personelle Besetzung hinter den Kulissen, die das Thema Nachhaltigkeit nicht nur predigt, sondern aktiv lebt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Liga: Fast alle Schlüsselpositionen sind mit echten Weidener Eigengewächsen besetzt. Mit dem designierten NLZ-Leiter Florian Schrepel, dem Trainer der 1. Mannschaft Michael Riester und U23-Coach Josef Rodler stehen Männer an der Linie, die den Verein in- und auswendig kennen. Flankiert wird dieses Trio von den sportlichen Leitern Marco Lorenz (Bayernliga-Mannschaft) und Chousein Chousein (Bezirksliga-U23), die ebenfalls aus dem eigenen Stall kommen. Diese Konstellation garantiert, dass die Weidener Tugenden in jeder Trainingseinheit spürbar sind.



Dass man mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga so stabil dasteht, liegt an diesem Fundament. Kapitän Felix Behnke, Moritz Zeitler, Niklas Lang und Top-Scorer Patryk Bytomski verkörpern den Erfolg des Konzepts und werden auch in der nächsten Saison für die SpVgg auflaufen. Die Durchlässigkeit vom Nachwuchs bis in den Herrenbereich ist das Herzstück der Strategie. Spieler wie Lukas Schaller, Moritz Hügel und Paul Brand sind Paradebeispiele für die Weidener Geduld: In den letzten Jahren tauchten sie immer wieder verlässlich in der U23 auf, während sie gleichzeitig voll in den Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft integriert wurden. Ihre Spielanteile in der Bayernliga-Elf haben sich dadurch Stück für Stück nach oben entwickelt.





Der sportliche Leiter der Bayernliga-Mannschaft, Marco Lorenz, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Verträge unserer Wunschspieler verlängern konnten und wichtige Spieler bei uns noch Vertrag haben. Das ist ein wichtiges Signal für die sportliche Kontinuität unseres Vereins. Vertragsverlängerungen sind für uns deshalb nicht nur eine Frage der sportlichen Qualität, sondern auch ein bewusstes Bekenntnis zu unserem gemeinsamen Weg. Wir wollen Spieler, die sich mit unseren Werten identifizieren. Diese Geschlossenheit – auf und neben dem Platz – ist unsere größte Stärke, und darauf werden wir auch in Zukunft bauen.“



Sportdirektor Rüdiger Hügel schlägt in die gleiche Kerbe wie sein Vorredner: „Es ist nicht immer ausschließlich eine Frage der Qualität oder des Geldes. Es geht darum, Strukturen über Jahre am Wasserwerk aufzubauen und Stabilität über die Identität der eigenen Spieler zu fördern. Wir wollen Spieler, die bereit sind, in der Mannschaft zu spielen, in der wir sie brauchen, und unabhängig davon Gas geben wollen. Hierbei ist unser NLZ der größte Faustpfand.“



