Zugang mit Landesliga-Erfahrung und weiterer Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FSV Schwaigern verstärkt sein Team 2 mit Fabian Weber. Der erfahrene Neuzugang kommt vom SV Schluchtern und bringt langjährige Bezirks- und Landesliga-Erfahrung mit. Aufgrund wiederkehrender körperlicher Probleme hatte Weber zwischenzeitlich sogar über ein Karriereende nachgedacht, entschied sich nach guten Gesprächen mit dem FSV jedoch für eine neue Herausforderung.
Beim FSV möchte sich Weber schnell integrieren, verletzungsfrei bleiben und der Mannschaft mit seiner Erfahrung auf dem Platz helfen. Sportlich steht zunächst der Klassenerhalt im Vordergrund, danach soll der Blick möglichst weiter nach oben gehen. Ebenso wichtig sind ihm eine hohe Trainingsbeteiligung, gute Trainingsqualität und ein starker Zusammenhalt im Team.
Der FSV sieht in Weber einen wertvollen Führungsspieler für die kommende Saison und freut sich auf die gemeinsame Zeit sowie viele erfolgreiche Spiele im rot-weißen Trikot.
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Die TSG Reutlingen verstärkt ihre Offensive mit Albian Dobrunaj. Der 30-jährige Mittelstürmer ist 1,85 Meter groß, Rechtsfuß und kann auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Dobrunaj bringt reichlich Erfahrung mit: Drei Jahre spielte er für KF Deçan in der 1. Liga, zuvor sieben Jahre in der 2. Liga. In Deutschland war er unter anderem für KF Kosova Bielefeld, KF Kastrioti Stukenbrock und KSC Bosnia Hercegovina Bielefeld aktiv. Trainer Alex Tadić sieht in ihm genau den Spielertyp, der bislang noch gefehlt habe. Dobrunaj selbst freut sich darauf, schnellstmöglich auf dem Platz zu stehen und seiner neuen Mannschaft zu helfen.
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