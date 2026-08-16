Zugang mit Landesliga-Erfahrung und weiterer Transfer

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern verstärkt sein Team 2 mit Fabian Weber. Der erfahrene Neuzugang kommt vom SV Schluchtern und bringt langjährige Bezirks- und Landesliga-Erfahrung mit. Aufgrund wiederkehrender körperlicher Probleme hatte Weber zwischenzeitlich sogar über ein Karriereende nachgedacht, entschied sich nach guten Gesprächen mit dem FSV jedoch für eine neue Herausforderung.

Beim FSV möchte sich Weber schnell integrieren, verletzungsfrei bleiben und der Mannschaft mit seiner Erfahrung auf dem Platz helfen. Sportlich steht zunächst der Klassenerhalt im Vordergrund, danach soll der Blick möglichst weiter nach oben gehen. Ebenso wichtig sind ihm eine hohe Trainingsbeteiligung, gute Trainingsqualität und ein starker Zusammenhalt im Team.