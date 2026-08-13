Zugang Karyagdi lässt seinen Knoten in Gladbachs U23 platzen

Borussias U23 ist gut in die Saison gestartet. – Foto: Jochen Classen

Das Team von Neu-Trainer Mihai Enache drehte gegen die Reserve des SC Paderborn am Samstag ein 0:1 in der Schlussphase in einen 3:1-Auswärtssieg. „Wir sind spät in der Lage, noch zuzulegen, und haben in der Vorbereitung gut gearbeitet, was die Grundlagenausdauer angeht“, erklärt Enache im Gespräch mit unserer Redaktion. „Dazu muss man sagen, dass die Jungs, die wir von der Bank bringen, direkt mit einer guten Energie da sind. Das haben wir für uns gut genutzt.“

Tatsächlich gingen die Hauptrollen in der Schlussphase gegen Paderborn an die Joker. Der 17-jährige Regionalliga-Debütant Joseph Bellahsen bereitete nur drei Minuten nach seiner Einwechslung das 1:1 durch Thilo Töpken vor. Kerim Karyagdi erzielte als Einwechselspieler einen Doppelpack, Karim Affo legte das 3:1 auf. „Wir sind überzeugt von den Jungs, die wir dann auf die Platte bringen – das haben sie sowohl gegen Rödinghausen als auch gegen Paderborn gerechtfertigt“, betont der 45-Jährige, der sich wie bei der ersten Elf auch bei den Einwechslungen bislang sehr erfolgreich auf sein „Bauchgefühl“ verlassen hat.

Affo tat sich zum zweiten Mal in Folge nach seiner Einwechslung als Vorbereiter hervor und Bellahsen feierte mit seinem Assist ein Traumdebüt im Herrenbereich – am meisten ins Auge sticht aber Doppeltorschütze Karyagdi.

Karyagdi zeigt neue Qualitäten

Der 21-Jährige ging nicht den üblichen Weg in eine Bundesliga-Reserve: Über die Jugend des FC Brünninghausen schaffte der Offensivspieler den Sprung in die dortige Oberliga-Mannschaft, mit der er 2024 abstieg. Nach einem Jahr in der sechstklassigen Westfalenliga wechselte Karyagdi zu Westfalia Rhynern und hatte mit 17 Toren und 18 Assists großen Anteil am Regionalliga-Aufstieg des langjährigen Oberligisten. „Er muss natürlich erst mal bei uns ankommen. Es ist ja doch einiges anders und es sind viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Da hat er ein bisschen gebraucht, aber Kerim ist ein sehr lernwilliger und fleißiger Junge“, sagt Enache über den Neuzugang.

Seine Grundstärken – gute Physis, hohe Intensität – hatte Karyagdi in der Vorbereitung bereits gezeigt. Die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss blitzte gegen Paderborn aber zum ersten Mal so richtig auf. „Vorher hat er noch eine größere Streuung drin gehabt. Vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt. Man merkt in der Trainingswoche, wie viel Selbstvertrauen er getankt hat. Es ist Wahnsinn, was das mit einem Spieler macht“, sagt Enache.

Karyagdi hat in seinen ersten Wochen Argumente gesammelt, bald den Sprung in die Startformation schaffen zu können. Zumal sein Trainer kein Fan von der festen Rolle des Einwechselspielers ist. „Es darf nicht zu seinem Nachteil werden, dass er von der Bank funktioniert. Wenn die Jungs gut performen, greift das Leistungsprinzip – es ist für das Wochenende eine offene Personalie“, stellt der 45-Jährige klar, für den es vor dem Spiel gegen den 1. FC Bocholt am Samstag (14 Uhr) darum geht, das Hoch aufrechtzuerhalten.

Bei diesem Unterfangen setzt der neue U23-Trainer darauf, auch in guten Phasen den Finger in die Wunde zu legen: „Es ist top, dass wir mit zwei Siegen gestartet sind – aber: Es gibt noch einige Baustellen. Es ist wichtig, den Jungs das immer wieder zu zeigen“, betont Enache.

Bocholt ist mit einem Punkt aus zwei Partien in die Spielzeit gestartet, hat auf dem Papier personell aber enorm aufgerüstet. „Sie haben gerade in der Offensive einige Topspieler – vielleicht sind sie da in der Liga mit am besten besetzt. Es wird wichtig sein, dass wir den Fokus, defensiv zu arbeiten, über 90 Minuten nicht verlieren“, sagt der Cheftrainer. Mit Michel Lieder, dem genesenen Justin Adozi und Dillon Berko, der zuletzt mit dem Bundesligateam unterwegs war, dürften drei hochkarätige Optionen in den Kader zurückkehren.