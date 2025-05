Zugang in der Verbandsliga und Karriereende mit 25 Jahren

Leider gibt es noch einen Spieler, der seine aktive Karriere beenden wird: Mit Dominik Gulde verlieren wir einen absoluten Teamplayer, Kämpfer & Motivator. Selten hat sich jemand von auswärts in Stetten so eingelebt wie er - er trägt das grün-weiße Herz in sich. Mit kurzer Unterbrechung spielt Gulde seit 10,5 Saison beim SVS! Er erlebte die erfolgreichste SVS-Zeit mit und war dabei auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor. Gulde, bleib dem SVS auch in Zukunft treu - wir würden uns sehr freuen.

Mit nur 25 Jahren muss Gino-Pascal Rago seine Fußballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen - für Gino als auch für uns als Verein eine sehr bittere Pille. Seit seiner Jugend trägt er das Trikot des SVS und entwickelte sich über die Jahre zu einem unserer besten Stürmer - treffsicher, leidenschaftlich, und immer mit vollem Einsatz fürs Team - gefürchtet bei den Gegnern, geschätzt in der Mannschaft. Lieber Gino, dein Weg auf dem Platz mag hier gezwungenermaßen enden - dein Platz im Verein bleibt. Wir sagen von Herzen DANKE für all die Jahre, für jeden Sprint, jedes Tor und jeden Moment. Wir wünschen dir für Deine Zukunft - auch abseits des Spielfelds - nur das Beste.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Heimsheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns den zweiten Neuzugang in unseren Reihen begrüßen zu dürfen: Okan Gürbüz wechselt zur neuen Saison vom SV Gebersheim zum TSV Heimsheim! Okan ist 27 Jahre alt und fühlt sich auf der Außenverteidigung wohl. Er ist schnell und beweglich. Mit seiner Ausdauer und seinem taktischen Wissen wird er unsere Abwehr verstärken. Er spielte in seiner Jugend bei Vereinen in der Region darunter in SV Leonberg/Eltingen, SGV Freiberg und SKV Rutesheim. Aktiv spielte er für den SV Leonberg/Eltingen in der Bezirks -und Landesliga sowie aktuell für SV Gebersheim in der Bezirksliga / A-Klasse. Herzlich willkommen in Heimsheim, Okan - wir freuen uns auf eine erfolgleiche gemeinsame Zeit und viele starke Spiele im TSV-Trikot!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Hofherrnweiler (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach treibt den Kaderumbau für die kommende Saison voran und kann mit Miles Dickmann ein weiteres vielversprechendes Talent präsentieren. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte in seiner Jugend bereits für den SSV Ulm und seit einigen Jahren für die Normannia. Zur TSG bringt er nicht nur spielerische Klasse, sondern auch Führungsstärke. Der 19-jährige Rechtsfuß gebürtige Mögglinger ist aktuell Kapitän der U19 von Normannia Gmünd und hat sich dort mit seiner Spielintelligenz und Übersicht einen Namen gemacht. Mit seiner ruhigen Art auf dem Platz und dem Blick für die richtige Entscheidung verkörpert Dickmann genau das Profil, das die TSG in ihrer sportlichen Ausrichtung sucht: jung, aus der Region, hungrig und entwicklungsfähig. „Ich habe schon jetzt große Vorfreude auf mein erstes Jahr im Herrenfußball. Die TSG hat sich in den letzten Jahren sportlich stark entwickelt und steht für Leidenschaft und Zusammenhalt. Ich bin ehrgeizig und will dazu meinen Teil beitragen“, sagt Dickmann. „Der Wechsel war für mich der nächste konsequente Schritt, um mich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und mich auf hohem Niveau zu beweisen.“ „Miles passt perfekt in unsere Philosophie“, sagt der sportliche Leiter Christoph Discher. „Er ist nicht nur technisch stark und taktisch diszipliniert, sondern auch ein echter Teamplayer mit Führungsqualitäten.“ Auch Dickmann weiß, was er sich für sein erstes Herrenjahr vorgenommen hat: „Mein Ziel ist klar: Ich will mich durchsetzen, dazulernen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten.“ Dickmann reiht sich damit in die Riege ehemaliger U19-Spieler von Normannia Gmünd ein, nachdem im vergangenen Sommer Nico Freitag und vor wenigen Wochen Silas Kurz denselben Weg gingen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Rübgarten (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Labinot Kastrati verstärkt die Defensive. Der SSV Rübgarten kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Labinot Kastrati wird ab Sommer das Trikot der Schneggen tragen und unserer Abwehrreihe zusätzliche Stabilität verleihen. Seine fußballerische Grundausbildung erhielt Labi beim TSV Riederich und dem TuS Metzingen, bevor er im Aktivenbereich für Wittlingen, den TB Metzingen sowie erneut den TSV Riederich auflief. Jetzt stellt sich der Verteidiger einer neuen Herausforderung beim SSV Rübgarten. Wir freuen uns sehr, Labi bei uns begrüßen zu dürfen und sind sicher, dass er unsere Defensive verstärken wird. Willkommen bei den Schneggen, Labi!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++