Zugang in der Landesliga und neuer Trainer in der Bezirksliga

Pünktlich zum Start ins Wochenende, haben wir die nächsten Transfernews der neuen Saison für euch! Mit Maurice Dreher wechselt ein Ehninger Eigengewächs zurück zu uns auf die #Schalkwiese. Maurice durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim TSV, bevor er bei seinen Stationen in Sindelfingen und Darmsheim erste Erfahrungen in der Verbands- und Landesliga machen konnte! Johannes Pfeiffer: Mit Maurice gewinnen wir einen Spieler im perfekten Fußballeralter, der auch schon seine Erfahrungen auf dem Niveau sammeln konnte. Er bringt für die Offensive nochmal eine zusätzliche Variabilität rein. Davon erhoffen wir uns mehr Durchschlagskraft und eine weitere Option für unser Offensivspiel.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Alpirsbach (Bezirksliga Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Alpirsbach-Rötenbach stellt neuen Trainer für die Saison 2025/26 vor: Stephan Schwenzer übernimmt! Der SVA hat nach langer und intensiver Suche die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Zur Runde 2025/26 übernimmt Stephan Schwenzer das Traineramt der Aktiven Mannschaft. Mit Stephan Schwenzer gewinnt der SVA einen erfahrenen Fußballkenner, der mit klaren Vorstellungen und großer Leidenschaft an seine neue Aufgabe herangeht. Sein Leitsatz: „Es gibt zwei Gründe für Erfolg – Glück oder harte Arbeit – eins davon hat man selber in der Hand.“ Bei seiner neuen Aufgabe wird er in einzelnen Bereichen von seinem Vater Willi Schwenzer unterstützt, der punktuell als Torwarttrainer und Assistent zur Verfügung steht. Beide bringen eine hohe fachliche Kompetenz und viel Herzblut mit – eine Bereicherung für die Mannschaft und den gesamten Verein. Der SVA bedankt sich in diesem Zuge auch ganz herzlich beim aktuellen Trainerteam: Thomas Kalmbach, Michael Heinzelmann und Sebastian Pfau haben die Mannschaft nach einem schwierigen Start stabilisiert, weiterentwickelt und zu einer geschlossenen Einheit geformt. Der Verein weiß diesen Einsatz und die geleistete Arbeit sehr zu schätzen. Der SVA freut sich auf die Zusammenarbeit mit Stephan Schwenzer und blickt gespannt und optimistisch auf die Saison 2025/26. Ein großer Dank gilt allen, die an der Entscheidungsfindung beteiligt waren – insbesondere dem sportlichen Leitungsteam für den Einsatz in den vergangenen Monaten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Grünbühl (Kreisliga A1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Henning Bortel bleibt uns auch in der Saison 2025/2026 erhalten! Unser starker Rückhalt zwischen den Pfosten überzeugt nicht nur mit spektakulären Paraden, sondern auch mit seinem starken Spiel mit dem Fuß – ein moderner Torwart, wie man ihn sich wünscht. Mit seiner höherklassigen Erfahrung bringt Henning enorme Qualität und Ruhe in unser Team.

Wir freuen uns riesig, dass er weiterhin Teil unserer Grün-Weißen Familie bleibt!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++