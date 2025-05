Zugang in der Landesliga und neuer Cheftrainer in der Kreisliga

Unser bisheriger Co-Trainer der ERSTEN Umut Yürük übernimmt zur neuen Saison den Posten des Cheftrainers und tritt damit die Nachfolge von Yavuz Tepegöz an, der zu den Stuttgarter Kickers in die U15 wechselt. Lieber Yavuz, vielen Dank für deinen großartigen Einsatz! Wir freuen uns sehr, dass du dem TV weiterhin im Jugendbereich zur Seite stehen wirst - wie das genau aussehen wird, wird noch besprochen. Bei der ZWEITEN geht’s weiter mit dem aktuellen Cheftrainer Marc Bäuerle - die achte Saison! Viel Erfolg, Umut und Marc– wir freuen uns auf die neue Saison mit euch und möchten wieder enger zusammenwachsen!

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

VfR Süßen

Der VfR Süßen freut sich, das Johannes Urbez und Dennis Queisser für eine weitere Saison zugesagt haben. Dennis Queisser kehrte in der aktuellen Spielzeit nach einer längeren Verletzungspause zurück und fand schnell wieder zu seiner alten Stärke. Johannes Urbez überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar. Wir freuen uns auf die gemeinsame Fortsetzung in der neuen Saison.

Croatia Bietigheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Croatia Bietigheim

Ante Zovko zurück zu NK Croatia! Unser erster Neuzugang ist ein alter Bekannter, unsere Croatia-Legende Ante Zovko kommt zurück in sein Fußball-Zuhause. Wir freuen uns unheimlich, dich bald wieder im Croatia-Trikot zu sehen!

SV Harthausen (Kreisliga A3 Franken)

SV Harthausen

Zur Saison 2025/26 verstärkt Achim Feidel als spielender Co-Trainer das Trainerteam des SV Harthausen. Nachdem unser Trainer Uwe Göb bereits zum Jahreswechsel seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert hat, wird Achim Feidel nun das Team an der Seitenlinie ergänzen.

In der kommenden Spielzeit wird Achim von Uwe in die Trainingsgestaltung sowie in sämtliche Themen rund um den Spielbetrieb eingebunden. Gemeinsam mit Joachim Ruck, der ebenfalls vor Beginn der Rückrunde verlängert hat, wird er auf dem Platz als verlängerter Arm des Trainers agieren. Nach sechs erfolgreichen Jahren als Spieler beim SV Wachbach in der Bezirksliga Hohenlohe/Franken suchte Achim eine neue Herausforderung und möchte sich in die Richtung der Trainerlaufbahn weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz zahlreicher Angebote für den SV Harthausen entschieden hat. Achim ist ein ballsicherer und spielstarker Mittelfeldspieler, der auch menschlich hervorragend zu uns passt. Er wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern.

