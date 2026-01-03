Zugang in der Landesliga und drei Neue beim Verbandsligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Croatia Reutlingen steht in der aktuellen Winterpause auf dem neunten Rang der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Nun präsentiert der Landesligist einen interessanten Zugang. Der 25-jährige Verteidiger Philip Hodak verstärkt zur zweiten Saisonhälfte die Defensive bei den Reutlingern. Der Abwehrspieler trug von 2021 bis 2024 das Trikot von Croatia Stuttgart, wechselte dann für je eine Spielzeit zu Türkspor Stuttgart (Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen) und dem TSV Harthausen (Kreisliga A2 Neckar/Fils). Nun will der Kroate beim Landesligisten wertvolle Erfahrung sammeln und die Defensive in der Rückrunde stärken.

SV Jungingen

Mit 17 Punkten aus elf Spielen steht der SV Jungingen in der Frauen-Verbandsliga Württemberg in der Winterpause auf dem achten Platz und hat einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Verbandsligist freut sich nun über drei Zugänge. Aus der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 6, wechselt Sophia Bank vom SV Immenried nach Jungingen. Friederike Zeidler kommt vom FV Bonn Endenich und Lina Käppeler wechselt vom 1. FC Heidenheim aus der Oberliga Baden-Württemberg zum Verbandsligisten. Der 19-jährige Mittelfeldspielerin sammelte beim SV Alberweiler bereits Erfahrung in der U17-Bundesliga und Frauen-Regionalliga.

