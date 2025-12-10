Zugang für Landesligist, Mentalitätsspieler wechselt, Team bleibt

Croatia Reutlingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Willkommen zurück, Mirko Perković!

Wir freuen uns sehr, die Rückkehr von Mirko Perković zum SV Croatia Reutlingen bekanntzugeben! Mit beeindruckenden 258 Spielen und jahrelanger Erfahrung in verschiedenen Ligen ist Mirko eine echte Bereicherung für unser Team.

Mirko selbst sagt zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich außerordentlich, zu Croatia Reutlingen zurückzukehren. Sowohl aus sportlicher als auch aus privater Überzeugung habe ich mich entschieden, diesen Schritt zu gehen. Mit meiner Erfahrung und Leidenschaft möchte ich die Mannschaft und den gesamten Verein bestmöglich unterstützen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen und den größtmöglichen Erfolg zu feiern. Gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, als Vorbild und Mentor für die jungen, talentierten Torhüter im Verein zu wirken. Ich möchte sie fördern, inspirieren und dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, um die Zukunft des Vereins nachhaltig zu stärken.“

Wir sind stolz, Mirko wieder in unseren Reihen zu haben, und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!