Zugang für Landesligist, Mentalitätsspieler wechselt, Team bleibt

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Willkommen zurück, Mirko Perković!
Wir freuen uns sehr, die Rückkehr von Mirko Perković zum SV Croatia Reutlingen bekanntzugeben! Mit beeindruckenden 258 Spielen und jahrelanger Erfahrung in verschiedenen Ligen ist Mirko eine echte Bereicherung für unser Team.
Mirko selbst sagt zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich außerordentlich, zu Croatia Reutlingen zurückzukehren. Sowohl aus sportlicher als auch aus privater Überzeugung habe ich mich entschieden, diesen Schritt zu gehen. Mit meiner Erfahrung und Leidenschaft möchte ich die Mannschaft und den gesamten Verein bestmöglich unterstützen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen und den größtmöglichen Erfolg zu feiern. Gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, als Vorbild und Mentor für die jungen, talentierten Torhüter im Verein zu wirken. Ich möchte sie fördern, inspirieren und dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, um die Zukunft des Vereins nachhaltig zu stärken.“
Wir sind stolz, Mirko wieder in unseren Reihen zu haben, und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Herzlich willkommen beim FVK, Thilo!
Mit Thilo Grötzinger verstärkt ein echter Mentalitätsspieler unsere Defensive.
Der 29-jährige Innenverteidiger bringt reichlich Erfahrung mit – seit der Saison 2019/20 trug er das Trikot des TASV Hessigheim und feierte dort zwei Aufstiege in die Bezirksliga.
Ein Spieler, der weiß, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und in entscheidenden Momenten da zu sein.
Wir freuen uns auf deine Erfahrung, deine Stärke und deinen Einsatz im Trikot des FVK.
Schön, dass du da bist, Thilo – auf eine starke Zeit in Blau und Weiß!
+++
+++
Das teilt der Verein mit:
Alle Spieler unserer 1. Mannschaft haben bereits frühzeitig für die Saison 2026/27 zugesagt.
Außerdem war in der Vorrunde besonders bemerkenswert, dass unser Sechser Mike Werner mit seinen 20 Jahren nach nur 12 Spielen bereits 14 Tore erzielt hat. Mittlerweile ist er auch unser zweiter Kapitän, weil er mit seinen jungen Jahren schon so viel Verantwortung auf dem Platz übernimmt und als Leader vorangeht. Er hat natürlich auch für die Saison 26/27 verlängert.
+++
+++
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________