Zugang für die Außenbahn: Eidertal Molfsee verpflichtet Russell Khadi

Die SpVg Eidertal Molfsee greift auf dem Transfermarkt erneut zu: Der Landesligist verpflichtet Russell Khadi. Der 20-jährige Offensivspieler kommt vom ambitionierten Oberligisten PSV Union Neumünster, wo aufgrund von Verletzung nur vier Spiele beim einjährigen Gastspiel zubuche stehen. Khadi war vor einem Jahr aus Hamburg in die Schwalestadt gegangen.

Russell Khadi ist ein klassischer Außenbahnspieler, der vor allem über den linken Flügel für mächtig Dynamik und Durchschlagskraft sorgen kann. Mit seiner enormen Laufbereitschaft und ausgeprägten Anpassungsfähigkeit bringt er ein spannendes Profil mit, das dem Angriffsspiel der Molfseer zusätzliche Tiefe und Variabilität verleihen soll.

Die Verantwortlichen im Eidertal um den Sportlicher Leiter und Fußballobmann Senioren Chris Foley machen keinen Hehl daraus, wie glücklich sie über die gelungene Verpflichtung sind. Das sagt Foley zum neuen Teammitglied:

„Russell ist ein klassischer Schienenspieler mit großem Potenzial. Er bringt genau die Qualitäten mit, die auf dieser Position gefragt sind: hohe Laufstärke, Flexibilität und die Bereitschaft, immer wieder offensiv Akzente zu setzen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Der Wechsel vom PSV Neumünster nach Molfsee ist für den Linksfuß ein bewusst gewählter Schritt, um den nächsten Step zu machen. Bei seinem Ex-Verein kam Khadi aufgrund der großen teaminternen Konkurrenz und kleinerer Rückschläge nicht immer auf die gewünschten Einsatzzeiten. Im Eidertal möchte er nun voll durchstarten.

„Keine Panik“ – Mit starker Mentalität und klaren Zielen ins Eidertal

Auch Russell Khadi selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue sportliche Heimat und formuliert seine persönlichen sowie mannschaftlichen Ambitionen klipp und klar: „Der Wechsel nach Molfsee ist für mich eine gute Chance, mich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich will verletzungsfrei bleiben, eine ganze Saison durchspielen und alles für das Team geben.“