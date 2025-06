Zugang beim Verbandsligisten und Wechsel in der Bezirksliga

Transfernews - Mark Eiberger wechselt zur SpVgg Satteldorf. Zum Saisonende hat unsere Spielvereinigung den ersten Transfer für die neue Runde vollzogen. Mark Eiberger wechselt vom TSV Obersontheim an den Kernmühlenweg. Mark: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich überzeugt. Das Probetraining mit der Mannschaft hat mir sehr gut gefallen, da hat man direkt gesehen, dass es eine junge, motivierte Truppe ist. Ich selbst möchte den nächsten Schritt gehen und die „Challenge Landesliga“ annehmen. Ich hoffe, dass ich meine Stärken gut einbringen und der Mannschaft weiterhelfen kann.“ Trainer Fernandez: „Mark bringt alles mit, was wir im zentralen Mittelfeld brauchen! Mentalität, Einsatz und Teamgeist. Ein bodenständiger, ehrgeiziger Spieler, der menschlich wie sportlich zu uns passt. Für ihn ist es der nächste Schritt, für uns ein echter Gewinn.„ Herzlich willkommen bei uns, Mark! Wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit bei uns!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Zainingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Freude dürfen wir einen weiteren Neuzugang begrüßen! Der in Münsingen wohnhafte Tarik Mollahüseyinoglu kommt vom FC Sonnenbühl zum SVZ. „Wir freuen uns über einen flexiblen, motivierten jungen Spieler, der uns in allen Bereichen weitere Optionen gibt“, sagt unser sportlicher Leiter über den Neuzugang. Auch Tarik selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Zeit im neuen Verein: „Ich freue mich auf die Mannschaft, die mich jetzt schon sehr herzlich aufgenommen hat. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen als Team in der nächsten Saison überzeugen werden – und dabei auch eine Menge Spaß haben!“ Willkommen im Team, Tarik! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

FC Durlangen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vom TV Herlikofen wechselt der 22-jährige Abwehrspieler Lucas Antoni zum FC Durlangen. Er überzeugt mit kompromissloser Zweikampfführung, großer Flexibilität und zielstrebiger Spielweise. Lucas ist vielseitig einsetzbar. Wir freuen uns sehr, dass er sich dem FC anschließt!

Mit Tim König kehrt ein echter Durlanger zurück! Nach Stationen beim 1. FC Germania Bargau und zuletzt beim SV Waldhausen bringt er wertvolle Erfahrung aus der Landesliga mit. Der schnelle, durchsetzungsstarke und technisch versierte Offensivspieler verstärkt den FC Durlangen zur neuen Saison. Die Freude über seine Rückkehr ist groß!

VfL Pfullingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Bereits in der U19 trug Edis Sentürk das Trikot mit dem Schönbergturm. Nach zwei erfolg- und lehrreichen Spielzeiten beim SV Croatia Reutlingen in der Landesliga kehrt der 21-jährige Mittelfeldspieler zurück ans Jahnhaus. Edis Sentürk: „Nach zwei Jahren in der Landesliga beim SV Croatia, in denen ich viel Erfahrung sammeln konnte, geht’s für mich zurück zum VfL Pfullingen in die erste Mannschaft. Verein und Trainer kenne ich schon gut – umso mehr freue ich mich, wieder ein Teil davon zu sein und mit allen zusammenzuarbeiten. Ich will mich weiterentwickeln und gleichzeitig alles geben, um zum Erfolg des Teams beizutragen. Ich bin richtig heiß auf das Projekt und die kommende Saison! Jan Herrmann, Abteilungsleiter Sport: „Mit Edis kommt ein spielstarker und kreativer Spieler zurück zum VfL. Ein junger Spieler mit der Erfahrung von knapp 60 Landesligaspielen und viel Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns drauf, gemeinsamen mit Edis den nächsten Schritt zu gehen.“

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

Das teilt der Bezirk mit:

Hiermit dürfen wir Sie recht herzlich zum MatchTalk vor dem großen Möbel Fetzer Pokalfinaltag zu Möbel Fetzer nach Aldingen einladen. (In Rohräcker 1, 78554 Aldingen)

Wir möchten uns in lockeren Gesprächsrunden mit Medienvertretern auf die Frauen- und Herren Finalspiele einstimmen.

Termin: Montag 16.06.25 um 19:00 (LIVE-Übertragung via Instagram - Kanal: schwarzwald_zollern_wfv)

Es werden Vertreter aus den Finalmannschaften sowie der Ausrichter (SV Renquishausen) eingeladen um in einer Presserunde für Fragen, zu allem was uns rund um das Finale bewegt, zur Verfügung zu stehen.

Wir freuen uns sehr auf ein neues innovatives Format sowie ganz besonders auf Ihren Besuch.

Sollten Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu.

Sportliche Grüße

Timo Manz