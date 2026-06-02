Zugang beim Verbandsliga-Aufsteiger und weitere Landesliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Ehningen rüstet sich als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter für die neue Saison: Phillip Seemann wechselt von Calcio Leinfelden-Echterdingen zu den Schalkwiesenkickern. Der junge Führungsspieler wurde ab der U17 bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet und gehörte anschließend bei Calcio zu den Leistungsträgern. Dort feierte er auch den Aufstieg in die Oberliga. In Ehningen soll Seemann mit seiner Erfahrung der jungen Mannschaft Stabilität geben und neue Impulse setzen.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und setzt dabei auf junge Torwart- und Mittelfeldqualität. Elias kehrt aus der U19 des FC Esslingen nach Eislingen zurück und soll mit Stärken im Eins-gegen-eins, auf der Linie und im Spielaufbau das Torhüterteam verstärken. Zudem rückt Eigengewächs Jonas aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft auf. Trainer Tim Schöller lobt seine Spielintelligenz, Übersicht und Kreativität im Mittelfeld.

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen verstärkt sich zur kommenden Saison im zentralen Mittelfeld. Swen Heer wechselt vom Bezirksligisten TSV Neuenstein zum Landesligisten und soll dem Team von Beginn an zusätzliche Qualität im Zentrum geben. Der 24-Jährige gilt als zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der zugleich Torgefahr mitbringt. In der laufenden Bezirksliga-Saison sammelte er in 28 Einsätzen zwölf Torbeteiligungen. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt Heer nach Vereinsangaben auch menschlich sehr gut in die Mannschaft. Willkommen in Ilshofen, Swen!

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