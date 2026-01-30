Zugang beim Oberligisten: neue Option im Tor

Ein Neuzugang mit besonderer Bedeutung Beim FSV Hollenbach ist die Verpflichtung von Jannis Bieniek mehr als eine einfache Kaderergänzung. Die Position im Tor zählt zu den sensibelsten im Fußball, sie verlangt Ruhe, Präsenz und Verlässlichkeit. Genau hier setzt der Oberligist an und begrüßt mit dem 22-Jährigen einen Spieler, der nun den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen soll. Der Wechsel nach Hollenbach markiert für Bieniek einen Neubeginn in einer anspruchsvollen Liga.

Der Weg nach Hollenbach

Zuletzt war der Torwart vereinslos, nun öffnet sich für ihn beim FSV Hollenbach eine neue sportliche Perspektive. Zuvor stand Bieniek beim VfR Heilbronn unter Vertrag, wo er in der Verbandsliga-Saison 2024/25 zum Kader gehörte, jedoch ohne Pflichtspieleinsatz blieb. Auch diese Phase gehört zu seiner Entwicklung, geprägt von Training auf Verbandsliga-Niveau und dem täglichen Wettbewerb innerhalb des Teams.

Prägende Jahre beim VfR Gommersdorf

Einen Großteil seiner fußballerischen Laufbahn verbrachte Bieniek beim VfR Gommersdorf. Dort sammelte er in der Verbandsliga in der Saison 2022/23 insgesamt 14 Einsätze und kam bereits in der Spielzeit 2021/22 zweimal in der höchsten Mannschaft zum Einsatz. Parallel dazu stand er auch für die zweite und dritte Mannschaft des Vereins zwischen den Pfosten.

Konstanz in Pfedelbach

Eine seiner einsatzreichsten Spielzeiten absolvierte Bieniek beim TSV Pfedelbach. In der Landesliga, Staffel 1, kam er in der Saison 2023/24 auf 24 Spiele. Diese Phase unterstreicht seine Fähigkeit, über eine komplette Saison hinweg konstant zur Verfügung zu stehen und den Anforderungen einer Liga gerecht zu werden, in der jeder Fehler unmittelbar bestraft werden kann.

Zahlen, die ein Torwartleben spiegeln

Die Statistik von Jannis Bieniek ist geprägt von Spielzeiten mit vielen Einsätzen, aber auch von Phasen ohne Pflichtspiele.

Der Blick nach vorn

Für den FSV Hollenbach beginnt mit diesem Transfer ein neues Kapitel auf der Torhüterposition. Die erste Gelegenheit, den Neuzugang im Umfeld der Mannschaft zu integrieren, bietet das nächste Testspiel am Sonntag, 1. Februar 2026. Um 14.30 Uhr trifft der Oberligist auswärts auf den 1. FC Bruchsal aus der Verbandsliga. Es ist der nächste Schritt in der Vorbereitung – und zugleich der Auftakt einer neuen Chance für Jannis Bieniek im Trikot des FSV Hollenbach.