Zugang beim Landesligisten und Trainer wechselt in der Winterpause

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
1. Winter Neuzugang
Dank der Kontakte unseres neuen Trainers Marc Flohr ist es uns gelungen Henri Gomez Amsatu zu verpflichten. Henri ist Stürmer, 31 Jahre alt und wechselt von @tus1896_official zu uns nach Babelsberg. Er hat einige Spiele in der Oberliga, Brandenburgliga und Berlinliga absolviert und freut sich nun darauf für uns auf Torejagd zu gehen. Mit seiner Erfahrung wird der beidfüßige und robuste Stürmer uns hoffentlich schnell unterstützen können. Herzlich Willkommen lieber Henri und auf eine erfolgreiche Rückrunde
Das teilt der Verein auf Instagram mit:Denny Brychcy, Trainer unserer 2. Mannschaft, hat uns zum Ende der Hinrunde verlassen. Sehr, sehr schade! Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit mit den Jungs und wünschen ihm privat und auch sportlich alles Gute und viel Erfolg!
