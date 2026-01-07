 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Zugang beim Landesligisten und Trainer wechselt in der Winterpause

Neuigkeiten aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fortuna Babelsberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

1. Winter Neuzugang

Dank der Kontakte unseres neuen Trainers Marc Flohr ist es uns gelungen Henri Gomez Amsatu zu verpflichten. Henri ist Stürmer, 31 Jahre alt und wechselt von @tus1896_official zu uns nach Babelsberg. Er hat einige Spiele in der Oberliga, Brandenburgliga und Berlinliga absolviert und freut sich nun darauf für uns auf Torejagd zu gehen. Mit seiner Erfahrung wird der beidfüßige und robuste Stürmer uns hoffentlich schnell unterstützen können. Herzlich Willkommen lieber Henri und auf eine erfolgreiche Rückrunde

SG Grün-Weiß Bärenklau

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Denny Brychcy, Trainer unserer 2. Mannschaft, hat uns zum Ende der Hinrunde verlassen. Sehr, sehr schade! Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit mit den Jungs und wünschen ihm privat und auch sportlich alles Gute und viel Erfolg!

