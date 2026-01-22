 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Zugang beim Landesligisten und Sportanlage beschädigt

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

VfL Mühlheim

Willkommen im Team, Luca!

Luca hat bereits vor einem Jahr bei uns mittrainiert und sich einen ersten Eindruck vom Verein verschafft. Umso mehr freut es uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat.
Ein junger, talentierter Spieler mit viel Potenzial – und vor allem passt er auch menschlich perfekt in die Mannschaft. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und viele starke Momente auf dem Platz!

Hier die wichtigsten Informationen zu Luca im Überblick:

Name: Luca Zepf
Spitzname: -
Geburtsdatum / (Alter): 30.06.2006 (19)
Nationalität: Deutsch

Position: Offensives Mittelfeld
Starker Fuß: Rechts
Bisherige Vereine(von-bis): SV Dürbheim 2014-2025
Erfolge: Kreisliga B Meister (2025), A-Jugend Bezirkspokalsieger

Lieblingsverein: Dortmund
Lieblingsspieler: Marco Reus, Désiré Doué
Motto: Wer aufgibt, wird nie wissen, wie nah man am Ziel war

Saisonziele: Landesliga Klassenerhalt und persönliche Weiterentwicklung

VfL Obereisesheim

Neues Jahr alte Probleme. Nachdem wir bereits im Sommer darauf hingewiesen hatten, dass die Rasenflächen an der Eberwinanlage keine öffentlichen Spielplätze und Bolzplätze sind, mussten wir in diesem Winter vermehrt feststellen, dass mittlerweile auch rücksichtslos mit Fahrrädern und E-Scootern der Platz befahren und überquert wird um an der Gastbank vermutlich "abzuhängen". Wir bitten nochmals alle die diesen Beitrag lesen ihn zu teilen und die Leute zu sensibilisieren. Vermutlich wissen diese nicht mal dass sie damit den Boden beschädigen und damit die Arbeit des städtischen Bauhofs und aller ehrenamtlichen sprichwörtlich mit Füßen treten. Deswegen der dringende Hinweis: Die Nutzung der Rasenflächen ist ohne Genehmigung nicht gestattet, wie es schon länger auf dem Schild an der Boule Bahn steht und an den neu angebrachten Schildern nun am Rasen direkt. Wir bitten um Einhaltung!

