Zugang beim Landesligisten und in der Kreisliga

Kaum ein aktiver Spieler hat den SV Heiligenzimmern über die letzten Jahre so verkörpert wie er. Nun beendet Steffen Hafner seine aktive Karriere und darf sich in der AH als Jungspund austoben. In seiner gesamten sportlichen Laufbahn gab es für Steffen nur den SVH. Zwischenzeitlich sogar als Jugendtrainer und im Ausschuss aktiv, waren es seine Flexibilität und Zuverlässigkeit, die ihn zu einem wertvollen und langjährigen Mitglied der ersten Mannschaft machten. Insbesondere als Typ half Steffen vor allem jungen Spielern, die neu zur Mannschaften dazukamen, sich schnell bei den Jungs vom Rotenbühl zurechtzufinden. Bis zuletzt war Steffen als einer der älteren Spieler immernoch fleißig am Start und speziell die zweite Mannschaft konnte enorm von seiner Erfahrung profitieren. Wir bedanken uns recht herzlich für alles, was du für den SVH geleistet hast, Steffen!

FV Kirchheim (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Maxim Petrenko kommt zum FVK! Mit Maxim Petrenko dürfen wir den nächsten Neuzugang im Mittelfeld bei uns begrüßen! Der 20-Jährige wechselt von der SpVgg Besigheim II nach Kirchheim. Maxim ist im zentralen offensiven Mittelfeld zuhause und bringt jede Menge Spielfreude mit. In der vergangenen Saison stand er in allen Ligaspielen für Besigheim II auf dem Platz und erzielte dabei 7 Tore – starke Bilanz! Willkommen beim FVK, Maxim – wir freuen uns, dich an Bord zu haben! Auf eine gute Zeit bei uns in Kirchheim!

Leon Vogel ist neu beim FVK! Mit Leon Vogel begrüßen wir den nächsten jungen Neuzugang in unseren Reihen! Der 18-Jährige kommt von der SpVgg Besigheim II und bringt frischen Schwung für unsere Offensive mit. Leon hat seine komplette Jugend in Besigheim verbracht und fühlt sich im offensiven Mittelfeld genauso wohl wie auf den Außenbahnen. Schnelligkeit und Spielwitz zeichnen ihn aus. In dieser Saison war er 15-mal für Besigheim II im Einsatz und hat dabei 7 Tore erzielt – starke Ausbeute! Willkommen beim FVK, Leon – schön, dass du jetzt dabei bist! Auf eine erfolgreiche und spannende Zeit in Kirchheim – wir freuen uns auf alles, was kommt!

FV Rot-Weiß Weiler (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Yigit Kocabay wechselt zu uns nach Weiler! Mit Yigit Kocabay stößt ein top-ausgebildeter Allrounder zu unserem Team. Der 19-Jährige Kapitän der U19 des FV Ravensburg bringt nicht nur eine starke Ausbildung, sondern auch enorme fußballerische Qualitäten mit. Willkommen in Weiler Yigit!

