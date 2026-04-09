Zugang beim Landesliga-Spitzenteam und weitere Verlängerung

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SG Empfingen

Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Nachdruck voran und präsentiert in Stefan Mutapcic ihren vierten Neuzugang für die kommende Saison. Der 21-Jährige kommt mit dem Ruf eines hochtalentierten Offensivspielers, der Spiele mit Tempo, Dynamik und einem starken rechten Fuß prägen kann.

Für Empfingen ist diese Verpflichtung mehr als eine Ergänzung des Angriffsspiels. Stefan Mutapcic bringt Flexibilität in der Offensive mit, gilt als Spieler für besondere Momente und passt damit in das sportliche Konzept des Vereins. Bemerkenswert ist auch sein bisheriger Weg: 16 Jahre lang spielte er ausschließlich für den SV Zimmern, nun entscheidet er sich bewusst für einen Wechsel, um neue Impulse zu setzen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. In Empfingen verbindet sich damit die Hoffnung auf einen jungen Unterschiedsspieler mit großem Potenzial.