Zugang beim Landesliga-Spitzenteam und weitere Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Nachdruck voran und präsentiert in Stefan Mutapcic ihren vierten Neuzugang für die kommende Saison. Der 21-Jährige kommt mit dem Ruf eines hochtalentierten Offensivspielers, der Spiele mit Tempo, Dynamik und einem starken rechten Fuß prägen kann.
Für Empfingen ist diese Verpflichtung mehr als eine Ergänzung des Angriffsspiels. Stefan Mutapcic bringt Flexibilität in der Offensive mit, gilt als Spieler für besondere Momente und passt damit in das sportliche Konzept des Vereins. Bemerkenswert ist auch sein bisheriger Weg: 16 Jahre lang spielte er ausschließlich für den SV Zimmern, nun entscheidet er sich bewusst für einen Wechsel, um neue Impulse zu setzen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. In Empfingen verbindet sich damit die Hoffnung auf einen jungen Unterschiedsspieler mit großem Potenzial.
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Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf einen Spieler, der für Verlässlichkeit, Einsatz und mannschaftliche Haltung steht. Luca Blümlein bleibt dem Verein erhalten und geht damit bereits in seine fünfte Saison im Trikot der Crailsheimer.
Über die Jahre hat sich Luca Blümlein zu einer festen Größe entwickelt, nicht zuletzt wegen seiner Vielseitigkeit. Ob in der Defensive oder in weiter vorgeschobener Rolle – auf ihn ist Verlass. Vor allem aber bringt er jene Mischung aus Leidenschaft, Bereitschaft und Konstanz mit, die eine Mannschaft im Alltag trägt. Dass der TSV frühzeitig weiter mit ihm plant, ist deshalb nur folgerichtig. Für Crailsheim ist seine Verlängerung mehr als bloße Kaderpflege – sie sichert einem gewachsenen Gefüge einen Spieler, der nicht wegzudenken ist.
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