Zugang beim Landesliga-Spitzenreiter, Absagen und Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SKV Rutesheim setzt als Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf den eigenen Nachwuchs. Leon Teller rückt aus der Jugend fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der Außenbahnspieler bringt Dynamik, Tempo und Mut im Eins-gegen-eins mit – Eigenschaften, die besonders auf den Schienenpositionen gefragt sind. Sportlicher Leiter Pascal Haug sieht in Teller viel Entwicklungspotenzial, aber auch bereits Qualitäten für den Herrenbereich. Nach drei Jahren in der SKV-Jugend beginnt für ihn nun das erste Aktivenjahr. Rutesheim verbindet damit Talentförderung und sportlichen Anspruch.
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Spielabsage in der Kreisliga B5: SV Steinbach II – SGM FC Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Spvgg Kirchenkirnberg II – Grund: Spielermangel der Gäste)
Spielverlegung in der Kreisliga B7-Reserve:
SV Westgartshausen – SC Wiesenbach, bisher: 23.05., neu: 22.05.2026, 19:00 Uhr
Spielverlegung in der Kreisliga B1: TSV Strümpfelbach – TSV Miedelsbach, bisher: 23.05., neu: 21.05.2026, 19:30 Uhr
Spielabsage in der Kreisliga B7-Reserve: 17.05., SGM Jagstheim/Onolzheim – SC Wiesenbach, von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.
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Der SV Schluchtern kann weiter auf Max Kühner bauen. Der pfeilschnelle Allrounder bleibt dem Verein ligaunabhängig erhalten und läuft auch in der kommenden Saison im GESSMANN-Sportpark auf. In der laufenden Runde kam Kühner auf 24 Einsätze, ein Tor und 1516 Spielminuten. Seine Zusage steht für Tempo, Verlässlichkeit und weitere Kontinuität im Kader.
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