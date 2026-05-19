Zugang beim Landesliga-Spitzenreiter, Absagen und Verlängerung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SKV Rutesheim Die SKV Rutesheim setzt als Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf den eigenen Nachwuchs. Leon Teller rückt aus der Jugend fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der Außenbahnspieler bringt Dynamik, Tempo und Mut im Eins-gegen-eins mit – Eigenschaften, die besonders auf den Schienenpositionen gefragt sind. Sportlicher Leiter Pascal Haug sieht in Teller viel Entwicklungspotenzial, aber auch bereits Qualitäten für den Herrenbereich. Nach drei Jahren in der SKV-Jugend beginnt für ihn nun das erste Aktivenjahr. Rutesheim verbindet damit Talentförderung und sportlichen Anspruch. +++