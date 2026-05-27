Zugang beim Kreisliga-Meister, neuer Torwart und Co-Trainer

– Foto: Türkspor Heidenheim

Der TSV Großdeinbach hat seine neue Nummer eins gefunden: Joel Feichtinger wechselt zur Saison 2026/27 vom Bezirksligisten FC Durlangen zum TSV. Der 20-jährige Torhüter sammelte bereits in Durlangen und zuvor beim FC Spraitbach Bezirksliga-Erfahrung. Ausgebildet wurde er beim VfR Aalen, 1. FC Heidenheim und bei Normannia Gmünd. Feichtinger gilt als moderner Keeper mit fußballerischer Qualität und Entwicklungspotenzial. In Großdeinbach möchte er der jungen Mannschaft Rückhalt geben und gemeinsam eine starke Runde spielen.

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TSV Malmsheim

Der TSV Malmsheim stellt sich für die kommende Saison breiter auf. Fabian Kapp kehrt nach einem Jahr als Co-Trainer beim VfL Ostelsheim zurück und bildet gemeinsam mit Sebastian Hundt das neue Trainerteam. Kapp kennt Verein, Werte und Strukturen bestens und soll Teamgeist, Verlässlichkeit und Trainingsfleiß einbringen. Patrick Nowak wechselt vom Traineramt in die Rolle des Sportlichen Leiters. Zudem wurden bereits elf Neuzugänge integriert, weitere Verstärkungen könnten folgen. Der TSV setzt damit auf klare Strukturen und nachhaltige Entwicklung.

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Türkspor Heidenheim

Türkspor Heidenheim treibt nach der Meisterschaft in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg die Planungen für die neue Saison voran. Mit Denisz Toth Bojnik begrüßt der Aufsteiger einen vielversprechenden Neuzugang, der zusätzliche Qualität in den Kader bringen soll. Der Verein setzt auf seine Dynamik, Leidenschaft und Energie, mit der er die Mannschaft bereichern kann. Nach einer erfolgreichen Runde soll Denisz dabei helfen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Türkspor heißt ihn herzlich willkommen.

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