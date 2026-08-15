Zugang beim Bezirksligisten und weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Deckenpfronn setzt zum Abschluss seiner Neuzugänge noch einmal auf den eigenen Nachwuchs. Mit Fabian Bruckner rückt ein 19-jähriges Eigengewächs aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Der Flügelspieler soll mit Tempo und Offensivdrang neue Impulse setzen und sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen weiterentwickeln. Bruckners persönliches Ziel ist ambitioniert: die Meisterschaft. Der Verein freut sich über den nächsten Nachwuchsspieler im Kader und wünscht Fabian eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison mit vielen Toren und Vorlagen.

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SV Wurmlingen

Der SV Wurmlingen komplettiert seine Neuzugänge für die Saison 2026/27 mit Kevin Ring und Dejan Jonovic. Beide stammen aus der eigenen Jugend und werden zunächst die zweite Mannschaft verstärken. Ring ist ein klassischer Mittelstürmer, der vor allem mit Körpergröße, Kopfballstärke und Schusskraft überzeugt. Jonovic kehrt nach einer Pause zurück und ist als Außenverteidiger eingeplant. Seine Passstärke soll dem Spielaufbau zusätzliche Qualität verleihen. Der SVW freut sich über die beiden Eigengewächse im Aktivenbereich.

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TSV Gomaringen II

Der TSV Gomaringen II setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Joshua Böhm rückt ein zweikampfstarker Rechtsverteidiger aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Der junge Defensivspieler soll mit Einsatzwillen, Robustheit und Zweikampfhärte für zusätzliche Stabilität auf der rechten Abwehrseite sorgen. Der TSV freut sich auf seine Entwicklung in der Kreisliga B6 Alb und wünscht Joshua eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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