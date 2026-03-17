Zugang beim Bezirksligisten und Verbandsliga-Routinier verlängert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die sportliche Leitung zeigte sich erfreut über die Verlängerung des Angreifers, der weiterhin Teil der Offensive bleiben wird. Im Verein ist man überzeugt, dass Kächele auch künftig wichtige Tore für den SV Zainingen erzielen kann.

Beim SV Zainingen gibt es trotz einer sportlich anspruchsvollen Phase positive Personalnachrichten. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Alb kann auch in der kommenden Saison auf Stürmer Mathis Kächele bauen.

Zugleich steht bereits ein Neuzugang für den Sommer fest. Mit Phil Goetsch stößt ein junger Offensivspieler zur Mannschaft, der vor allem durch seinen Zug zum Tor überzeugen soll. Beim SV Zainingen traut man ihm zu, sich schnell im Team einzufügen.

Auch Goetsch selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe und hebt insbesondere den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor.

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Young Boys Reutlingen

Die Young Boys Reutlingen setzen weiter auf Erfahrung im Mittelfeld. Der Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg hat den Vertrag mit Kevin Haussmann um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der Routinier in seine dritte Saison bei den Reutlingern.

Haussmann gehört seit der vergangenen Spielzeit zum Kader der Young Boys und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze im zentralen Mittelfeld. Auf der Position vor der Abwehr sorgt er mit seiner Ballsicherheit dafür, dass das Spiel der Mannschaft strukturiert aufgebaut werden kann.

Darüber hinaus übernimmt der erfahrene Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle in der Organisation des Teams und gilt auch außerhalb des Platzes als geschätzte Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend erfreut über die Verlängerung des Routiniers.

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