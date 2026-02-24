Zugang beim Bezirksligisten und Landesliga-Verlängerungen News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Hüttlingen Beim TSV Hüttlingen gibt es in der Bezirksliga Ostwürttemberg eine Rückkehr am Kocher. Alessandro Rosa schließt sich wieder seinem Heimatverein an. Der 22-Jährige durchlief große Teile der Jugend in Hüttlingen, ehe er zur TSG Abtsgmünd wechselte. Zuletzt stand er in der Hinrunde für die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach III auf dem Platz und überzeugte mit zwei Toren und vier Vorlagen in acht Spielen. Der offensive zentrale Mittelfeldspieler gilt als technisch versiert und abschlussstark. Künftig läuft er mit der Rückennummer 70 für den TSV auf und soll neue Impulse setzen.