Zugang beim Bezirksligisten und Landesliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Hüttlingen gibt es in der Bezirksliga Ostwürttemberg eine Rückkehr am Kocher. Alessandro Rosa schließt sich wieder seinem Heimatverein an. Der 22-Jährige durchlief große Teile der Jugend in Hüttlingen, ehe er zur TSG Abtsgmünd wechselte. Zuletzt stand er in der Hinrunde für die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach III auf dem Platz und überzeugte mit zwei Toren und vier Vorlagen in acht Spielen.
Der offensive zentrale Mittelfeldspieler gilt als technisch versiert und abschlussstark. Künftig läuft er mit der Rückennummer 70 für den TSV auf und soll neue Impulse setzen.
Beim VfL Sindelfingen schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran. Mit Tobias Kubitzsch und Alexander Bachmann bleiben zwei zentrale Leistungsträger an Bord – ein klares Signal für Kontinuität im Kern der Mannschaft.
Kubitzsch prägt seit Jahren das Spiel im Mittelfeld. Als strategischer Taktgeber steht er für Präsenz, Laufstärke und Struktur. Trainer Thomas Siegmund betont seine Bedeutung für Stabilität und Verantwortung im Team.
Auch im Tor setzt der VfL auf Bewährtes: Alexander Bachmann bleibt die Nummer eins zwischen den Pfosten. Die sportliche Leitung um Thomas Dietsche und Bastian Bothner hebt seine konstanten Leistungen und seine Ausstrahlung hervor. Beide Verlängerungen stehen für Erfahrung auf Schlüsselpositionen und eine verlässliche Basis für die kommende Spielzeit.
