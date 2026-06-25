Zugang beim Absteiger, Bezirksligist trauert und neuer Cheftrainer

– Foto: Thomas Nast

Der TSV Rudersberg aus der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall verstärkt sich mit Niklas Kaltschmid. Der Offensivspieler wechselt vom SV Breuningsweiler an den Meikenmichel und bringt bereits Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. Zuvor war Kaltschmid beim TSV Schornbach und beim KTSV Hößlinswart aktiv, in der Jugend spielte er für den SC Urbach. Mit seiner Offensivqualität und Vielseitigkeit soll er dem TSV zusätzliche Möglichkeiten im Angriffsspiel geben.

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SSV Aalen

Der SSV Aalen aus der Bezirksliga Ostwürttemberg trauert um Peter „Lugge“ Brenner. Der langjährige Linienrichter, Freund und treue SSVler war über viele Jahre ein geschätzter Teil der Vereinsfamilie. Mit seinem Einsatz, seiner Verbundenheit und seiner Präsenz hinterlässt er bleibende Spuren im Verein. Der SSV Aalen wird ihn in dankbarer Erinnerung behalten und spricht seiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft, Stärke und tiefes Mitgefühl aus. Ruhe in Frieden, Lugge.

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TS Echterdingen

Die TS Echterdingen aus der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen geht mit Levent Bayram als neuem Trainer in die kommende Saison. Das Vorstandsmitglied übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie und kennt den Verein bestens. Mit seiner Erfahrung, seiner Verbundenheit und seiner Leidenschaft für den Fußball soll Bayram den Neustart mit einem runderneuerten Kader begleiten. Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison möchte die TS Echterdingen den Umbruch gemeinsam angehen und die Mannschaft weiterentwickeln.

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