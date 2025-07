Zugang aus Österreich, Eigengewächs bleibt, eine Verstärkung

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Der 1. FFC Turbine Potsdam freut sich, zur neuen Saison 2025/26 eine weitere talentierte Spielerin in seinen Reihen begrüßen zu dürfen: Die österreichische Mittelfeldspielerin Rebecca Lins wechselt zu den Turbinen und verstärkt ab sofort unsere 1. Frauenmannschaft.

Die am 09. Oktober 2005 in Feldkirch (Österreich) geborene Spielerin bringt trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der österreichischen Bundesliga mit. Ihre fußballerische Laufbahn begann Rebecca beim SV Frastanz, ehe sie 2021 zum SCR Altach/FFC Vorderland wechselte, wo sie sich in der höchsten österreichischen Liga etablierte. Zuletzt spielte sie für die Spielgemeinschaft SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies in der 2. Liga. Ein besonderer Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere war der Finaleinzug im ÖFB-Cup 2023, bei dem sie mit dem SCR Altach/FFC Vorderland das Endspiel erreichte.

Rebecca ist auf der Position im Mittelfeld zu Hause. Mit ihrer Übersicht und Spielkontrolle bringt sie neue Impulse für das Spiel der Turbinen und passt mit ihrer engagierten und lernwilligen Art hervorragend ins junge Team.

Wir heißen Rebecca herzlich in Potsdam willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit, spannende Spiele und viele erfolgreiche Momente im Trikot von Turbine Potsdam!

„Turbine Potsdam ist ein Verein mit großer Tradition im Frauenfußball und ich freue mich sehr, ein Teil dieser werden zu dürfen. Hier habe ich die Möglichkeit mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln und in der nächsten Saison in einer sehr attraktiven 2. Frauen Bundesliga zu spielen. Ich bin bereit, mein Bestes für das Team zu geben und freue mich auf die kommende Saison“, so Rebecca Lins.

„Wir freuen uns sehr, mit Rebecca Lins eine talentierte und charakterstarke junge Spielerin aus Österreich in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihr Potenzial und ihre Persönlichkeit passen perfekt zu unserer Philosophie und unserem gemeinsamen Weg", Gregor Kannenberg, Vorstandsmitglied beim 1. FFC Turbine Potsdam

FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Luis Goldschmidt bleibt dem FSV Union treu! Wir sind stolz und überglücklich, dass „Goldi“ auch weiterhin Teil unserer Union-Familie bleibt! Er will sich bei den Männern durchbeißen, Verantwortung übernehmen und zeigen, was in ihm steckt. Seit 2019 trägt er unsere Farben und ist Union bis heute treu geblieben. Ein riesiges Dankeschön an unsere engagierten Jugendtrainer, die Goldi auf seinem Weg geprägt und gefördert haben.

