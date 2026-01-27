Zugang aus dem Norden: SG Sonnenhof Großaspach schlägt zu

– Foto: Verein

Nach einer erfolgreichen Hinrunde steht die SG Sonnenhof Großaspach auf dem zweiten Rang der Regionalliga Südwest. Der Rückstand zum Spitzenreiter ist überschaubar, doch personell hat der Dorfklub nun nochmal nachgelegt und einen Spieler aus der Regionalliga Nord verpflichtet.

Die SG Sonnenhof Großaspach hat mit Max Düwel einen Neuzugang für die verbleibenden Aufgaben in der aktuellen Regionalliga Südwest- sowie DB Regio-wfv-Pokal-Spielzeit 2025/26 zu vermelden. Der 22-jährige gebürtige Hamburger kommt vom Altona Fußball-Club von 1893 nach Aspach und unterschreibt bei der SG einen Vertrag bis zum 30.06.2028. In der bisherigen Saison bringt es der flexibel einsetzbare Offensivmann auf bislang 14 Einsätze in der Regionalliga Nord, in denen er zwei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete. Beim Dorfklub trifft Düwel außerdem auf alte Bekannte: Der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC St. Pauli war im Frühjahr vergangenen Jahres Bestandteil des Kaders von „Streets United“ in der „Season 3“ der „Baller League“ unter der Regie des damaligen Streets United-Trainers und heutigen Sportlichen Leiters der SG Julian Schieber sowie den beiden Mitspielern Leon und Loris Maier.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Ich habe Max in der Vergangenheit bereits über ein anderes Fußball-Format kennengelernt und bin fest davon überzeugt, dass er für unseren jetzigen Kader nochmal wirklich eine super Ergänzung ist. Wir hatten ja bereits betont, dass wir in der aktuellen Phase auch nur dann tätig werden, wenn sich für uns eine sinnvolle Option anbietet und genau das ist bei der Verpflichtung von Max der Fall. Er ist fußballerisch top ausgebildet, offensiv flexibel einsetzbar und verfügt darüber hinaus über ein enormes Tempo. Daher bin ich mir sicher, dass er uns hier auf jeden Fall weiterhelfen wird.“ Max Düwel: „Ich freue mich riesig auf diese neue, reizvolle Aufgabe. Die sportliche Perspektive und das Umfeld haben mich hier von Beginn an sehr gereizt, nochmal etwas Neues zu wagen. Jetzt freue ich mich aber erstmal darauf, die Mannschaft im Training sowie Spiel besser kennenzulernen und hoffe, dass ich mich hier schnell einbringen kann.“