Zugang: 1. FC Kaiserslautern holt internationale Erfahrung

Der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern ist nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Alex Murphy wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Newcastle United auf den Betze.
Der im Jahr 2004 geborene Murphy wechselte im Alter von 18 Jahren zu Newcastle United in die englische Premier League. Dort trainierte er von Beginn an mit der Profimannschaft, absolvierte aber auch einige Spiele für die U21 von Newcastle, in denen er mehrfach die Kapitänsbinde trug. Der ausgebildete Defensivspieler ist im Defensivverbund flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der linken Außenverteidigerposition als auch auf der Innenverteidigerposition eingesetzt werden.
Alex Murphy debütierte in der U18 für die Nationalmannschaft der Republik Irland und spielte seitdem sowohl für die U19- als auch die U21-Auswahl seines Heimatlandes. Vor der Sommerpause wurde der 22-Jährige zudem erstmals in den Kader der irischen A-Nationalmannschaft berufen.
„Alex hat bei seinen bisherigen Stationen bereits unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters über eine hohe Qualität verfügt und dadurch auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann. Zu seinen Stärken zählen seine Positionsflexibilität sowie seine Spielkontrolle und er passt zudem zu unserer aggressiven Spielweise gegen den Ball. Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren talentierten Spieler für uns zu gewinnen, der vom Anforderungsprofil in unsere Kaderplanung passt“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Neuzugang.
„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der 1. FC Kaiserslautern ist ein großer Verein und ich kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel in diesem unglaublichen Stadion zu spielen. Ich möchte hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen und mit dem Team in dieser Saison so erfolgreich wie möglich sein“, blickt Alex Murphy seiner Spielzeit auf dem Betze entgegen.