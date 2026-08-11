Zugang: 1. FC Kaiserslautern holt internationale Erfahrung Alex Murphy wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Newcastle United zum Team aus der 2. Bundesliga von red/pm · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern ist nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Alex Murphy wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Newcastle United auf den Betze.







Der im Jahr 2004 geborene Murphy wechselte im Alter von 18 Jahren zu Newcastle United in die englische Premier League. Dort trainierte er von Beginn an mit der Profimannschaft, absolvierte aber auch einige Spiele für die U21 von Newcastle, in denen er mehrfach die Kapitänsbinde trug. Der ausgebildete Defensivspieler ist im Defensivverbund flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der linken Außenverteidigerposition als auch auf der Innenverteidigerposition eingesetzt werden. Alex Murphy debütierte in der U18 für die Nationalmannschaft der Republik Irland und spielte seitdem sowohl für die U19- als auch die U21-Auswahl seines Heimatlandes. Vor der Sommerpause wurde der 22-Jährige zudem erstmals in den Kader der irischen A-Nationalmannschaft berufen.