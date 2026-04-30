Zugänge von der Verbandsliga bis zur Bezirksliga

– Foto: Günter Schmid

Der Weg der drei verlief über höherklassige Jugendstationen beim VfR Heilbronn, FV Löchgau und der SG Sonnenhof Großaspach, wo sie sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln konnten. Dass sie nun nach Lauffen zurückkehren, ist mehr als ein gelungener Transfercoup. Es ist ein Bekenntnis zu einem Verein, der seine jungen Spieler nicht nur ausbildet, sondern ihnen auch eine glaubwürdige Perspektive im Aktivenbereich bietet. Für die Sportfreunde ist dieser Transfer-Hattrick daher ein starkes Signal.

Die Sportfreunde Lauffen setzen in der Bezirksliga Franken ein bemerkenswertes Zeichen für die Zukunft und holen gleich drei Eigengewächse zu ihrem Heimatverein zurück. Mit Marlon Rein, Paul Terwen und Yasir Kara kehren drei Talente zurück, die ihre ersten fußballerischen Schritte in Lauffen gemacht haben und nun zur Saison 2026/27 ihre erste Aktiven-Saison im Trikot der Sportfreunde bestreiten werden.

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Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen in der Verbandsliga Württemberg weiter auf den eigenen Nachwuchs und führen mit Theo Häussler den nächsten Spieler aus der Jugend an den Aktivenbereich heran. Seit den D-Junioren trägt er das Trikot des Vereins und hat sich über Jahre mit Einsatz, Leidenschaft und bemerkenswerter Konstanz entwickelt.

In der A-Jugend war Theo Häussler im Mittelfeld eine zentrale Figur. Spielstärke, Laufbereitschaft und Übersicht machten ihn dort zu einer tragenden Kraft. Nun folgt zur Saison 2026/27 der nächste Schritt im blau-weißen Trikot. Für die Sportfreunde ist diese Personalie mehr als eine erfreuliche Randnotiz. Sie steht für die Glaubwürdigkeit des eigenen Weges, Talente nicht nur auszubilden, sondern ihnen auch im Herrenbereich eine Perspektive zu eröffnen. Theo Häussler verkörpert genau diesen Übergang.

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SG Schorndorf

Die SG Schorndorf verstärkt sich mit einem weiteren Talent aus der Region. Luca Pritzkow wechselt zur kommenden Saison vom U19-Team des SV Fellbach an den Sportpark Rems und wird dort seine ersten Schritte im Herrenfußball gehen. Der 19-Jährige passt damit genau in das Profil eines Vereins, der auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt und ihnen früh eine Perspektive bietet. Für die SG Schorndorf ist diese Verpflichtung mehr als eine Kaderergänzung. Sie unterstreicht den eingeschlagenen Weg, Talente aus der Region gezielt einzubinden und gemeinsam weiterzuentwickeln. Luca Pritzkow bringt dafür die richtige Ausgangslage mit – nun beginnt für ihn ein neues Kapitel im Aktivenbereich.

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