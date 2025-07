Zugänge von der Landesliga bis zur Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfL Nagold (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nachtrag vom Winter - Mario Bozic neu zwischen den Pfosten! Für eingefleischte VfL Fans ist Mario Bozic bereits reichlich bekannt. Trotzdem möchten wir kurz vorstellen: Mario hat sich im vergangenen Winter nach einer kleinen Fussballauszeit unserer U23 angeschlossen und machte auf Anhieb mächtig viel Freude. Mit seinem dominanten Hallenspiel mischte er als Keeper bei vielen Turnieren um die Torjägerkanone mit und stand so maßgeblich für den ein oder anderen Turniersieg. Auch auf dem Feld war er in der Rückrunde gleich ein wichtiger Parameter für den Klassenerhalt und entschärfte viele Situationen durch seine Ruhe und Erfahrung.

FV Bad Urach (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Kevin Magalhaes Pereira wechselt ein weiterer Flügelspieler zu uns. Der 25-jährige schnürte seine Fussballschuhe zuletzt für SV Sveti Sava Reutlingen. „Kevin überzeugte uns in den Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Willen sehr schnell, glücklicherweise konnten wir ihn ebenfalls mit unserem Konzept für die kommende Saison überzeugen. In teilweise bekanntem Umfeld sind wir uns sicher, das Kevin die nächsten Schritte machen wird“ so Spielleiter Marcel Mall. Kevin war in der A-Jugend bereits ein halbes Jahr beim FVU und kennt aus dieser Zeit einen Großteil der Mannschaft, die sich unheimlich freut ihn wieder zu haben.

