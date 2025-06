Zugänge von der Landesliga bis zur Kreisliga

Sinan Kurban wechselt zum TSV Sickenhausen! Der junge Offensivspieler kommt als absoluter Leistungsträger von der Zweitvertretung des TSV Mähringen an die Linde. In der Jugend lief der 21-jährige neben Mähringen auch für den SV Böblingen und den VfL Pfullingen auf. Mit 12 Saisontoren konnte Sinan in der abgelaufenen Saison seine Torgefahr unter Beweis stellen

Wir freuen uns auf einen Neuzugang, der sportlich und menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Herzlich Willkommen, Sinan!

TSG Salach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wladimir Bugrowski wechselt vom SV Ebersbach zur TSG Salach! Für die kommende Spielzeit konnte Wladimir Bugrowski vom Ligakonkurrenten SV Ebersbach verpflichtet werden. Der 21-jährige Offensivspieler wurde in der Jugend beim KSG Eislingen, dem SV Göppingen und Normannia Gmünd ausgebildet. Über die Stationen TSV Bad Boll und SV Ebersbach wo er seine ersten Erfahrungen im Herren Bereich in der Landesliga und Bezirksliga sammeln konnte möchte Wladimir bei der TSG neu durchstarten. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Wladimir und heißen ihn Willkommen bei der TSG!

Albion Redzepi wechselt vom VfR Süssen zur TSG Salach! Mit Albion Redzepi konnte ein junger und großgewachsener Defensivspieler verpflichtet werden. Seine Jugend absolvierte der 21-jährige komplett beim 1. FC Eislingen. Im Bezirksligateam unter dem damaligen Trainer Scheuring konnte er sich zunächst nicht durchsetzen und wechselte zum VfR Süssen wo er sich in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger entwickelte. Jetzt möchte Albion bei der TSG einen neuen Versuch starten um in der Bezirksliga Fuß zu fassen. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Albion und heißen ihn Willkommen bei der TSG!

Nico Schaile wechselt vom 1. FC Eislingen zur TSG Salach! Das 20-jährige Eigengewächs des 1. FC Eislingen schließt sich zur neuen Saison der TSG Salach an. Mit Nico Schaile konnte man einen Vollblut Stürmer verpflichten der genau in das Profil der TSG passt. „Mit Nico konnten wir einen robusten Stürmer verpflichten der unserem Offensivspiel neue Möglichkeiten verleiht. Trotz seines jungen Alters hat er seine Qualitäten schon oftmals gezeigt“, so Daniel Toros. Der Sportmanagement Student freut sich auf die neue Herausforderung bei der TSG. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Nico und heißen ihn Willkommen bei der TSG!

Max Lüdtke wechselt vom 1. FC Donzdorf zur TSG Salach! Max Lüdtke kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Ausgebildet wurde der 19-jährige in der Jugend bei der TSG Salach und dem 1. FC Donzdorf. Im vergangen Jahr hat Max sein Abitur gemacht und war im Anschluss ein halbes Jahr in den Vereinigten Staaten. Jetzt möchte er bei uns Fuß fassen und seine Chance im Bezirksligateam nutzen. Bevorzugt beackert er beide offensiven Flügelposition, kann diese aber auch als Außenverteidiger spielen. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Max und heißen ihn Willkommen bei der TSG!

KSG Eislingen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Samil Gün wechselt vom TSV Ebersbach zur KSG Eislingen! Mit Samil wechselt ein flexibel einsetzbarer Abwehrspieler vom ehemaligen Ligakonkurrenten TSV Ebersbach an die Albstraße nach Eislingen. Wir freuen uns Samil künftig in unseren Reihen begrüßen zu dürfen !! Herzlich willkommen bei der KSG Samil.

Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Noah Gnandt bleibt ebenfalls ein weiteres Jahr bei der Olympia. „Ich habe lange überlegt – viele von meinen Jungs sind weitergezogen und ich wünsch ihnen allen den maximalen Erfolg! Für mich war am Ende klar: Ich bleibe, weil’s einfach Bock macht mit der Truppe. Wir haben als Team eine starke Rückrunde hingelegt und ich hab richtig Lust, den anstehenden Umbruch mitzugestalten. Meine Ziele? Gesund bleiben, mit Freude auf dem Platz stehen, eine sorgenfreie Saison spielen – und den jungen Wilden was mitgeben.“ - Noah. In der abgelaufenen Saison kam Noah in 26 von 31 Spielen zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Tor. Noah geht nun in seine vierte Saison bei der Olympia. „Wir freuen uns, dass Noah bleibt. Noah ist ein wichtiger Spieler auf und neben dem Platz. Im Zentrum haben wir eine hohe Konkurrenz und erhoffen uns hier einen guten Kampf um die Plätze. Gerade zum Ende hin hat Noah wieder zeigen können, wie er helfen kann.“ - Andy Spann. Schön, dass du Blau-Weiss bleibst Noah.

Nun ist es offiziell. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Christian „Kiki“ Gavric nach Hause kommt. Wohnhaft in Laupheim, seine ersten Aktivenjahre aber in Baustetten und Blaubeuren verbracht, konnten wir ihn vom Weg der Olympia wieder überzeugen. „Seit meinem Abgang vor 5 Jahren war der Wunsch trotzdem immer da, eines Tages zurückzukommen. Durch meine berufliche Situation und die guten Gespräche mit Andy kommt es in der neuen Saison schon dazu. Ich bin sehr glücklich darüber, nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf das Team, die gemeinsame Zeit und darauf, für unsere Farben in unserem Wohnzimmer, dem Olympia-Stadion, alles zu geben.“ - Kiki. Beim FC Blaubeuren spielte Kiki in der Aufstiegsrunde der Landesliga IV. Als Stammspieler in der Innenverteidigung hat er in Blaubeuren einen persönlichen Schritt nach vorne gemacht und dem FC dabei geholfen, lange um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitzureden. Am Ende wurde es der Relegationsplatz, doch da scheiterte man in der Verlängerung in Spiel 1. „Ich freue mich sehr, dass Kiki zur Olympia kommt. Auch er ist noch jung, er ist Laupheimer und er wird mit totaler Identifikation für die Olympia spielen. Ich erwarte von ihm eine Führungsrolle in unserem jungen Kader.“ - Andy Spann.

FV Vorwärts Faurndau (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Medicina übernimmt Kommandobrücke beim FVF! Wir freuen uns sehr, Filippo Medicina als neuen Trainer unserer Aktiven begrüßen zu dürfen! Filippo ist ein echtes Eigengewächs: Er durchlief die gesamte Jugendabteilung des FV Faurndau und absolvierte auch sein erstes Aktivenjahr bei uns, bevor ihn sein sportlicher Weg weiterführte. Als Spieler sammelte er wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Ligen: Vom FC Uhingen in der Bezirksliga über den 1. FC Donzdorf in der Landes- und Verbandsliga, zur Spvgg Au/Iller (Verbandsliga) zum TSV Bad Boll in der Landesliga. Auch als Trainer bringt Filippo viel Erfahrung mit. Seine bisherigen Stationen umfassen Positionen als Co-Trainer beim SC Geislingen (LL) und TSV Weilheim (BZL) sowie Cheftrainerrollen bei der KSG Eislingen, der U19 des 1. FC Eislingen und zuletzt beim TSV Wäschenbeuren. Nun kehrt Filippo zu seiner alten Wirkungsstätte zurück – mit viel Know-how, Leidenschaft und einem klaren Ziel: sich gemeinsam mit unserem Team weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu starten. Herzlich willkommen zurück im Dittlau, Filippo!

