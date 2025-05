Zugänge von der Landesliga bis zur Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Langenau (Kreisliga B2 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen bei der SG Langenau II, Anton Romer! Mit großer Freude dürfen wir Anton in unserer 2. Mannschaft begrüßen. Und das ist weit mehr als ein gewöhnlicher Wechsel! Anton hat sich ganz bewusst für den Schritt in unser Perspektivteam entschieden, um gemeinsam mit uns etwas aufzubauen und den Verein aktiv voranzubringen. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Leidenschaft für den Fußball, bringt er wertvolle Impulse auf und neben dem Platz. Dieser Wechsel steht für echten Teamgeist, Charakter und Identifikation mit dem Verein, denn nicht der Tabellenplatz, sondern die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins stehen bei ihm im Fokus. Genau solche Typen brauchen wir, um zusammen zu wachsen! Wir sind überzeugt, dass Anton eine wichtige Rolle übernehmen wird. Als Führungsspieler, Motivator und Vorbild für unsere jungen Talente. Danke für dein Vertrauen und deinen Einsatz für die SGL. Wir freuen uns riesig, dich bei uns zu haben! Auf eine erfolgreiche Zeit, Anton!

Willkommen zurück in Langenau, Robin Laible! Manche Wege führen genau dorthin zurück, wo alles begann. Und zur neuen Saison freuen wir uns riesig, Robin Laible wieder in unserem Trikot begrüßen zu dürfen! Nach wertvollen Erfahrungen in der Bezirksliga kehrt er zu seinem Heimatverein zurück. Robin kennt den Verein, die Werte und wir wissen genau, was wir an ihm haben: Leidenschaft, Teamgeist und absolute Identifikation mit der SGL. Ein Spieler, der immer vorangeht und unsere Mannschaft auf und neben dem Platz bereichern wird. Für uns ist das mehr als nur ein Transfer. Es ist ein echtes Comeback mit Herz! Wir heißen dich von Herzen willkommen zurück in der SGL-Familie und freuen uns auf eine erfolgreiche Zeit! Schön, dass du wieder da bist, Robin!

+++

+++

SC 04 Tuttlingen (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

SC04 Tuttlingen verpflichtet Niklas Gassner für die Saison 2025/26

Tuttlingen, 26.05.2025 – Der SC04 Tuttlingen freut sich, die Verpflichtung von Niklas Gassner als neuen Torhüter für sein Landesliga-Team bekannt zu geben. Der junge Schlussmann, der seine fußballerische Ausbildung in der Region genossen hat, wechselt zur neuen Saison 2025/26 zu den Donaustädtern. Niklas Gassners fußballerische Laufbahn begann in jungen Jahren beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, wo er erste Erfahrungen sammelte. In der D-Jugend folgte der Wechsel zum SC Pfullendorf, bei dem er sieben Jahre die Jugendabteilteilungen durchlief. Dort spielte er zudem ein Jahr in der U21 und sammelte wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich.

Zur Saison 2023/24 kehrte Gassner zu seinem Heimatverein, dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, zurück. Nun stellt er sich der neuen Herausforderung beim SC04 Tuttlingen und wird das Landesliga-Team verstärken. Teammanager Andreas Probst und Sportvorstand Jerome Hilpold sind überglücklich, einen so jungen und talentierten Torhüter beim SC04 begrüßen zu dürfen. Der SC04 Tuttlingen ist überzeugt, mit Niklas Gassner einen wichtigen Baustein für die Zukunft gewonnen zu haben, der das Team auf seinem Landesliga-Weg unterstützen wird.

Der SC04 Tuttlingen setzt weiterhin konsequent auf junge Talente aus den eigenen Reihen und der näheren Umgebung, um eine nachhaltige Entwicklung des Vereins zu gewährleisten. Diese Philosophie unterstreicht das Engagement des Vereins für den regionalen Fußball und die Förderung kommender Generationen.

+++

+++

FV Neuhausen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir möchten Euch unseren nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen. Valon Dodaj wechselt vom TSV Bad Boll zum FVN. Der 24-jährige Offensiv-Allrounder, der vielseitig einsetzbar ist, verfügt bereits über eine Menge Erfahrung. Bei Clubs wie Calcio L.-E. und dem SC Geislingen kam er auf zahlreiche Einsätze in der Verbandsliga und kann einige Scorerpunkte nachweisen. Wir freuen uns, Valon kommende Saison im FVN-Trikot zu sehen. Herzlich Willkommen am Fleinsbach!

+++

+++