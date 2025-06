Zugänge und Verlängerungen bei vier Bezirksligisten

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück! Willkommen zurück in Urbach, Jakob Veil! Schön, dich wieder in unseren Reihen zu haben! Jakob kommt vom TSV Schornbach zurück zum SC Urbach. In seiner Zeit dort konnte er wertvolle Erfahrung in der Bezirksliga sammeln – jetzt freut er sich darauf, seine Qualitäten bei uns einzubringen und voll anzugreifen!

Verstärkung für die kommende Saison! Willkommen im Team, Moritz Jester! Schön, dich nun offiziell in der aktiven Mannschaft begrüßen zu dürfen! Moritz stößt als Torwart aus der A-Jugend zu uns und erweitert ab sofort unser Torwartteam. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits eine starke Qualität mit und wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit in den Farben des SC Urbach! Auf eine erfolgreiche Zukunft – let’s go!