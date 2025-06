Zugänge und Abgänge der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Viersen II

Trainer: Klaus Hammann

Zugänge: Mehran Samim (), Albin Cekic (), Mehran Samim (), Florian Wittkopf (), Hardy Kaiser (), Kevin Jude Mohanraj (), Mehran Samim ()

Abgänge: Johovahni Massamba (1. FC Mönchengladbach), Nathan Dibazingila (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mustafa Sala (SC Hardt), Timo Weber (1. FC Mönchengladbach), Deniz Eray Karli (SV Lürrip), Luis Laurens Schufen (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Luca Noel Doneth (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Cristiano Luis Dos Santos Miguel (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Younes Fiers (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Lino Til Mangelmann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Leonit Ala (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Leart Bytyqi (TuS Wickrath II), Afam Kenneth Agu (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Maged Alderi (SC Erkelenz II), Albin Cekic (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Rick Voß (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Maanon Nayagam (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Nico Gabriel Walentek (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Can Ciwan Aydin (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)



ASV Einigkeit Süchteln II

Trainer: Marvin Hermes

Zugänge: Björn Fruhen (TSV Boisheim)

Abgänge: Noel Ehlen (Dülkener FC), Jeremy Beckers (SV Schelsen)



DJK Hehn

Trainer: Torsten Müller

Zugänge: David Dickmeiß (als Sportlicher Leiter), Riad Ainouz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Okan Kaymakci (DJK/VfL Giesenkirchen), Jawad Bouziani EL Bouziani (TuS Wickrath), Gabriel Herrmann (SpVg Odenkirchen II), Hendrik Schotten (DJK Hehn), David Dickmeiß (DJK Hehn), Sandi Kheder (SpVg Odenkirchen II), Lars Schroers (DJK Hehn II), Manuel Vogel (DJK Hehn II), Christian Lenzen (DJK Hehn II), Patrick Müller (DJK Hehn II), Henry Bradler (DJK Hehn II), Henri Jansen (DJK Hehn II), Timo Busch (DJK Hehn II), Justin Kiefler (SV Wickrathberg), Soufiane Moujahed (Polizei SV Mönchengladbach), Sabri Sahin (TIV Nettetal)

Abgänge: Boris Rütten (SC Hardt), Georg Degen (SpVg Odenkirchen), Bremar Kalaf (Rheydter SV II), Leon Klerx (SC Erkelenz), Sebastian Kroll (Studium), Yannick Nebeler (Karriereende), Bastian Schroers (Karriereende), Calvin Mews (Pausiert), Mustafa Saleh (), Niklas Schlößer (Studium), Ramon Ringelband (Karriereende), Phillipp Rhönisch (SC Viktoria 04 Rheydt), Heinz-Josef Wolf (), Hendrik Schotten (DJK Hehn), David Dickmeiß (DJK Hehn), Altan Oktay Akkas (Vereinslos), Yannic Wolf (SpVg Odenkirchen), Patrik Schumacher (Unbekannt)



FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Trainer: Mark Endemann, Carlos Miguel

Zugänge: Dennis Doneth (), Carlos Miguel (), Daniel Hampel (), Luis Laurens Schufen (1. FC Viersen II), Luca Noel Doneth (1. FC Viersen II), Cristiano Luis Dos Santos Miguel (1. FC Viersen II), Younes Fiers (1. FC Viersen II), Arianit Ala (1. FC Viersen), Lino Til Mangelmann (1. FC Viersen II), Leonit Ala (1. FC Viersen II), Afam Kenneth Agu (1. FC Viersen II), Albin Cekic (1. FC Viersen II), Rick Voß (1. FC Viersen II), Maanon Nayagam (1. FC Viersen II), Nico Gabriel Walentek (1. FC Viersen II), Can Ciwan Aydin (1. FC Viersen II)

Abgänge: Fabio Esposito (Niersquelle Kuckum), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Oussama Mansour (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kaan Altun (Pause), Kai Schwiers (Pause wegen Bundeswehr), Mark Schummer (SG Dülken)



Polizei SV Mönchengladbach

Trainer: Erhan Kuralay

Zugänge: Ahmed El Aboussi (Rheydter SV II), Afshin Afrouz (Rot-Weiß Venn), Naoufal El Aboussi (Rheydter SV)

Abgänge: Nico Henrix (TuS Wickrath), Justin Kuhlen (TuRa Brüggen), Oguz Aydin Ürkmez (Rheydter SV), Joel Bernards (Rheydter SV), Soufiane Moujahed (DJK Hehn)



Red Stars Mönchengladbach

Trainer: Serhii Tsoi, Ilja Lichtenwald

Zugänge: keine

Abgänge: Kaan Sulaksu (SVG Grevenbroich), Evgenij Pogorelov (SpVg Odenkirchen), Marc Klunk (SV Lürrip), Vadim Shkolnik (SV Lürrip), Kevin Schmidt (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Adrian-Ionel Taranu (KFC Welate Roj Mönchengladbach)



Rheydter SV

Trainer: Arian Gerguri

Zugänge: Tayfun Yilmaz (TuS Wickrath), Baris Han Karaman (), Nikita Maul (Polizei SV Mönchengladbach), Oguz Aydin Ürkmez (Polizei SV Mönchengladbach), Mohamedyasine Belhamri (Rheydter SV), Baris Ibrahim Dalbun (Rheydter SV), Joel Bernards (Polizei SV Mönchengladbach)

Abgänge: Faryar Shahbazi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Victoria Mennrath), Stevica Blazeski (Karriereende), Fabian Bohlen (Karriereende), Rafioudine Bawa (1. FC Mönchengladbach), Alexander Beidniz (pausiert), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Justin Neunkirchen (Fortuna Mönchengladbach), Joel Foerster (Fortuna Mönchengladbach), Julius Fervers (Fortuna Mönchengladbach)



SC Rheindahlen

Trainer: Michael von Amelen

Zugänge: Jermaine Maddox Albayrak (Polizei SV Mönchengladbach), Florian Torrens (1. FC Mönchengladbach), Selami Nergiz (1. FC Heinsberg-Lieck), Naye Kante (Rheydter SV)

Abgänge: Dario Bihn (Unbekannt ), Ricardo Bihn (Unbekannt ), Ricardo Bihn (Unbekannt ), Alan Lipemba M'Bulayi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Salih Keskin (Unbekannt ), Dario Bihn (), Ricardo Bihn (), Dario Bihn (SC Broich-Peel), Ricardo Bihn (SC Broich-Peel), Koray Yilmaz (DJK/VfL Giesenkirchen), Tunahan Isik (Unbekannt )



Sportfreunde Neersbroich

Trainer: Oliver Glogau

Zugänge: Oliver Kremers (Reaktiviert), Jan Pascal Kucklinski (Aus eigener Jugend), Jonas Hintsches (Sportfreunde Neuwerk)

Abgänge: keine



Sportfreunde Neuwerk II

Trainer: Holger Rütten

Zugänge: keine

Abgänge: Christian Schiffers (1. FC Mönchengladbach), Gunalan Gunapalan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Philipp Sasse (Rheydter SV II), Orkun Kiliboz (Studium), Maurice Meulenberg (Karriereende)



SpVg Odenkirchen II

Trainer: Markus Anders

Zugänge: Yassir Karroue (BV Kirch-Kleintroisdorf)

Abgänge: Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Sandi Kheder (DJK Hehn)



SV 1909 Otzenrath

Trainer: Dominik Reinartz

Zugänge: Ilker Özkan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Niklas Meier (SV Bedburdyck/Gierath), Tim Offermanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Max Siebmanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Paul Gross (SV Rot-Weiß Hockstein II), Robin-Owen Altgott (SV Rot-Weiß Hockstein II)

Abgänge: Marc Neues (TuS Liedberg), Daniel Holtmannspötter (Pausiert), Dennis Acar (Unbekannt ), Eduard Meier (Karriereende), Thomas Balven (Karriereende ), Daniel Dutter (Pausiert), Simon Schrey (Karriereende)



SV Lürrip II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Markus Riesenbeck (Pausiert ), Marcel Gallois (Pausiert ), Heribert Brüggen (Pausiert ), Kevin Birkenheuer (Pausiert ), Nico Königs (Karriereende ), Nico Hermanns (Karriereende), Benedikt Wiesen (Karriereende ), Christian Flock (Pausiert ), Michael Kersten (Karriereende ), Ricardo Martinez Ros (Karriereende ), Marvin Schippers (Pausiert ), Sebastian Brahtz (Karriereende ), Lukas Hilgers (Pausiert ), Marcus Niewiak (Karriereende), Umut Akis (unbekannt ), Jasin Al-Zaben (unbekannt), Fabian Spancken (unbekannt), Jasin Al-Zaben (1. FC Mönchengladbach), Umut Akis (1. FC Mönchengladbach), Joel Obose Martins (SV Lürrip), Luis Erkelentz (TuS Wickrath)



SV Schelsen

Trainer:

Zugänge: Artem Skriahin (), Jeremy Beckers (ASV Einigkeit Süchteln II), Julien Radosavljevic (FC Wegberg-Beeck)

Abgänge: Jonas Bihn (TuS Wickrath), Marius Sentis (SpVg Odenkirchen), Marvin Polle (Pausiert), Luka Zujovic (Pausiert), Stefan Adrians (Pausiert), Luke Pöhler (TuS Liedberg), Oliver Schilaski (Niersquelle Kuckum), Christian Niebel (1. FC Grevenbroich-Süd)



TuS Liedberg

Trainer: Fabian Vitz

Zugänge: Marc Neues (SV 1909 Otzenrath), Luke Pöhler (SV Schelsen)

Abgänge: keine



VfB Korschenbroich

Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps

Zugänge: Ali Salgin (Türkiyemspor Mönchengladbach)

Abgänge: keine