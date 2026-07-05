Zugänge treffen: Verbandsligst schlägt U19-Bundesligist

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Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen begann der Sommer mit einem Ergebnis, das nach dem Abstieg aus der Oberliga mehr war als nur freundliche Begleitmusik. Das 2:1 gegen die U19 des SGV Heilbronn-Freiberg gab dem umgebauten Kader früh ein wenig Halt – und Trainer Daniel Zmpitas erste brauchbare Hinweise im Testauftakt.

Nach dem Abstieg in die Verbandsliga steht in Bietigheim-Bissingen weniger Reparatur als Neuanfang auf dem Programm. Viele bekannte Namen sind gegangen, viele neue sollen dem FSV 08 ein anderes Gesicht geben. Gegen die Freiberger A-Junioren, die seit dem Frühjahr in der U19-DFB-Nachwuchsliga und damit auf höchstem Jugendniveau spielen, bekam dieser Umbruch seine erste Form.

Der Start war verheißungsvoll. Roman Timoshenko, ausgerechnet vom SGV gekommen, traf nach elf Minuten zum 1:0 und setzte damit früh ein Zeichen. Nach der Pause glich Feliz Paulino Valdez für Heilbronn-Freiberg aus, doch Bissingen fand noch einmal eine Antwort: Mohamed Baroudi, ebenfalls neu im Kader, entschied die Partie in der 76. Minute. Für Zmpitas dürfte besonders wichtig gewesen sein, dass etliche Zugänge sofort Spielzeit erhielten. In der Startelf standen Ali Bozatzioglou, Marlon Radel, Lukas Mann, Henry Alexander Strahl, Jannik Dannhäußer, Ivanilson Guerra Matias und Timoshenko. Später kamen mit Baroudi und Mirhan Inan weitere Neuzugänge hinzu. Noch nicht im Einsatz waren nach vorliegendem Spielbericht Luis Weber, Komninos Delkos, Erind Zogu und Medin Bulic.