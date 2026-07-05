Zugänge treffen: Verbandsligst schlägt U19-Bundesligist

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen begann der Sommer mit einem Ergebnis, das nach dem Abstieg aus der Oberliga mehr war als nur freundliche Begleitmusik. Das 2:1 gegen die U19 des SGV Heilbronn-Freiberg gab dem umgebauten Kader früh ein wenig Halt – und Trainer Daniel Zmpitas erste brauchbare Hinweise im Testauftakt.
Nach dem Abstieg in die Verbandsliga steht in Bietigheim-Bissingen weniger Reparatur als Neuanfang auf dem Programm. Viele bekannte Namen sind gegangen, viele neue sollen dem FSV 08 ein anderes Gesicht geben. Gegen die Freiberger A-Junioren, die seit dem Frühjahr in der U19-DFB-Nachwuchsliga und damit auf höchstem Jugendniveau spielen, bekam dieser Umbruch seine erste Form.
Der Start war verheißungsvoll. Roman Timoshenko, ausgerechnet vom SGV gekommen, traf nach elf Minuten zum 1:0 und setzte damit früh ein Zeichen. Nach der Pause glich Feliz Paulino Valdez für Heilbronn-Freiberg aus, doch Bissingen fand noch einmal eine Antwort: Mohamed Baroudi, ebenfalls neu im Kader, entschied die Partie in der 76. Minute.
Für Zmpitas dürfte besonders wichtig gewesen sein, dass etliche Zugänge sofort Spielzeit erhielten. In der Startelf standen Ali Bozatzioglou, Marlon Radel, Lukas Mann, Henry Alexander Strahl, Jannik Dannhäußer, Ivanilson Guerra Matias und Timoshenko. Später kamen mit Baroudi und Mirhan Inan weitere Neuzugänge hinzu. Noch nicht im Einsatz waren nach vorliegendem Spielbericht Luis Weber, Komninos Delkos, Erind Zogu und Medin Bulic.
Gerade diese Mischung aus frühen Einsatzzeiten, Treffern der Neuen und einem knappen Sieg dürfte in einem Klub, der nach vielen Abgängen Orientierung sucht, mehr wert sein als jeder große Sommerschluss aus 90 Minuten, vorerst.
Natürlich bleibt ein Test gegen eine U19-Mannschaft ein Ergebnis mit begrenzter Aussagekraft. Doch nach einem Abstieg zählt zu Beginn nicht nur fußballerische Reife, sondern auch das Gefühl, wieder gewinnen zu können. Bissingen wirkte noch nicht fertig sortiert, aber bereit, den Sommer anzunehmen.
Die nächsten Aufgaben werden andere Akzente setzen. Am Samstag kommt mit der SG Sonnenhof Großaspach ein Drittliga-Aufsteiger, danach warten Waiblingen, Eppingen und Sindelfingen. Für den FSV beginnt nun eine Phase, in der Ergebnisse zweitrangig bleiben, Eindrücke aber nicht.