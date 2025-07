Zugänge, Rückkehrer und Toptorjäger

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Vierraden freut sich mit Tomasz Adam Miksa den zweiten Neuzugang für die Saison 2025/2026 vorstellen zu können. Der 33 jährige Mittelfeldspieler wechselt aus Templin (Landesliga) an die Welse und wird zukünftig für unseren VfL auflaufen.

Besonders nach dem Abgang von Leo Kraul wussten wir, dass wir unser Mittelfeld festigen müssen, um die verloren gegangene Qualität bestmöglich zu ersetzen. Mit Tomasz Adam („Tomek“) Miksa konnten wir nun einen zentralen Spieler für unser Spiel gewinnen, der ein absoluter Wunschspieler für diese Rolle war.

Der Kontakt kam über den bereits vorgestellten Czyzewski zu Stande, nachdem die ersten Gespräche zwischen den Verantwortlichen des VfL und ihn geführt wurden. Auch die Gespräche mit Tomek waren sehr offen und wir konnten so eine schnelle Einigung erzielen.

Tomasz Adam Miksa hat 181 Spiele in verschiedenen Spielklassen auf der Landesebene in Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg absolviert. Dabei konnte er 44 Tore erzielen.

Der VfL Vierraden hat sich für die nächste Saison die Dienste von Maciej Piotr Czyzewski gesichert. Der 37-jährige Stürmer wechselt aus Templin (Landesliga) an die Welse.

Maciej bringt die Torgefährlichkeit mit, welche uns in der letzten Saison gefehlt hat und war unser absoluter Wunschspieler für die Position im Angriff. Nach einer Analyse des Kaders wurde ersichtlich, dass wir besonders im Angriff nachlegen müssen, um auch in der kommenden Saison wieder erfolgreich Fußball spielen zu können.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga in Templin und dem damit verbundenen Trainerwechsel hat Maciej eine neue sportliche Herausforderung gesucht. Die Verantwortlichen in Vierraden hörten davon und nach offenen Gesprächen konnte schnell eine Einigung erzielt werden.

Maciej Piotr Czyzewski hat in verschiedenen Spielklassen auf der Landesebene in Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg in 169 Spielen 162 Tore und 9 Vorlagen erzielt.

Ludwigsfelder FC

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Nächste Neuverpflichtung - Igli Cami kehrt zurück zum LFC Was schon beim Testspiel gegen Hertha BSC sichtbar war, ist heute nun auch offiziell. Igli Cami, Sohn von Cheftrainer Rezart Cami, wechselt vom Bayernligisten SpVgg Weiden zu uns ins Waldstadion! Der 27-Jährige Ludwigsfelder wurde beim LFC und bei Energie Cottbus ausgebildet und spielte danach für die VSG Altglienicke und Hertha 03 Zehlendorf. Der Defensivspieler kommt auf 47 Regionalliga- und 77 Oberligaspiele. Stimmen: "Ich freue mich, dass ein echter „Ludwigsfelder Junge“ den Weg zurück ins Waldstadion gefunden hat. Igli bringt eine große fußballerische und menschliche Qualität mit, die wir im Team gut gebrauchen können. Wir wollen den Ludwigsfelder Fußball zurück in die Erfolgsspur bringen und dies wird uns mit dem Kader 2025/26, dem Trainerteam und speziell mit Igli gelingen." so Präsident Marcel Penquitt "Dass uns die Verpflichtung gelungen ist, freut mich sehr, da es immer der Wunsch von uns war, ihn zum LFC zurückzuholen. Er bringt eine enorme Ruhe am Ball und Konstanz mit, was ihn auch bei seinen alten Vereinen sehr wertvoll gemacht hat. Er ist ein super Typ und wird uns auf und neben dem Platz bereichern." sagt Sportdirektor Philipp Karaschewitz "Es war für mich immer klar, dass ich eines Tages zu meinem Heimatverein zurückkehren möchte. Jetzt, da sich nach meinem Studium beruflich eine Möglichkeit in der Umgebung ergeben wird, ist der perfekte Zeitpunkt gekommen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben, die Mannschaft und natürlich auf die Unterstützung unserer Fans." so Igli Cami

