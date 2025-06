Zugänge, neuer sportlicher Leiter und Rückkehrer

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kaderupdate - Drei Neuverpflichtungen

Wir dürfen euch die nächsten drei Neuzugänge für das kommende Spieljahr präsentieren. Die Zwillingsbrüder Magnus und Niklas Paul kommen aus der U19 von Babelsberg 03. Beide konnten mit ihrer Mannschaft in der letzten Saison von der Regionalliga in die DFB -Eliteliga (ehemals Bundesliga) aufsteigen und haben schon einen hervorragenden Eindruck bei uns hinterlassen. Dazu wechselt Innenverteidiger Jerry Lutzmann von Fortuna Babelsberg zu uns ins Waldstadion. Der 20-Jährige wurde größtenteils bei Union Berlin ausgebildet und wechselte im letzten U19 Jahr zu Holstein Kiel. Auch er hat viel Erfahrung in der Junioren-Bundesliga sammeln können.

"Magnus und Niklas bringen ein sehr großes Potenzial mit, sind körperlich und spielerisch auf einem sehr guten Niveau für den Start in den Männerbereich. Jerry hat im letzten Jahr bei Fortuna Babelsberg überzeugen können und zählte dort zu den absoluten Leistungsträgern. Wir freuen uns, dass wir alle drei für uns gewinnen konnten!" so Sportdirektor Philipp Karaschewitz

"Ich freue mich riesig auf meine erste Saison im Männerbereich und bin dankbar, diese Erfahrung beim LFC machen zu dürfen. Das familiäre Umfeld und die hohe Qualität der Mannschaft haben mich letztendlich überzeugt." sagt Niklas Paul

"Ich bin sehr dankbar, hier in Ludwigsfelde meine erste Erfahrung im Herrenbereich sammeln zu dürfen. Durch viele bekannte Gesichter und gute Gespräche beim LFC freue ich mich umso mehr darauf, mich hier persönlich und sportlich weiterzuentwickeln." sagt Magnus Paul

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Ludwigsfelde. Der Wechsel ist ein Schritt, der sich für meine Entwicklung genau richtig anfühlt. Ich bin bereit alles auf den Platz zu geben, für eine hoffentlich erfolgreiche Saison." sagt Jerry Lutzmann

Oranienburger FC Eintracht

Das teilt der Verein auf Instagram mit: SPORTLICHER LEITER MÄNNERFUSSBALL >>> Wir freuen uns, jetzt auch offiziell, mitteilen zu können, dass es uns gelungen ist einen verdienten Spieler nach seinem Karriereende an den OFC zu binden! Miguel Unger wird die neue Planstelle des Sportlichen Leiters Männerfußball ab dem 01.07.2025 besetzen. Zukünftig koordiniert er die Verzahnung zwischen unseren A-Junioren, der zweiten und der ersten Mannschaft. Die Entwicklung von jungen Spielern, sowie die Kaderaufstellung der einzelnen Mannschaften gehören zu seinen Schwerpunkten. Miguel, wir freuen uns mit dir den nächsten Schritt zu gehen und wünschen viel Erfolg auf diesem Weg!

Wacker Ströbitz

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Neuzugang für die Offensive: Marvin Kilisch verstärkt unser Mittelfeld Zur Saison 2025/26 begrüßen wir mit Marvin Kilisch den ersten Neuzugang auf Wacker. Der 22-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Erfahrung mit: Ausgebildet in der Jugend des 1. FC Frankfurt, sammelte er im Anschluss Oberliga-Erfahrung bei Victoria Seelow und war zuletzt eine feste Größe bei Grün-Weiß Lübben in der Brandenburgliga. Dort trug er nicht nur das Kapitänsamt, sondern war auch ein zentraler Leistungsträger. Seine Qualitäten auf und neben dem Platz machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Mannschaft.

