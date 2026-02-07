Zugänge in Kirchheim und tiefe Trauer in Ulm

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

AC Catania Kirchheim

Der AC Catania Kirchheim (Kreisliga A2 Neckar/Fils) begrüßt mit Devin Russo einen weiteren Neuzugang. Der junge Spieler wechselt vom TB Neckarhausen an die Jesinger Allee und läuft künftig im blau-roten Trikot auf. Mit seiner Schnelligkeit und Erfahrung soll er die zweite Mannschaft unterstützen und beim Erreichen des Saisonziels helfen. Im Verein freut man sich über den Zuwachs und heißt Devin herzlich in der Catania-Familie willkommen.

Die zweite Mannschaft des AC Catania Kirchheim (Kreisliga B6 Neckar/Fils) erhält junge Verstärkung: Alessandro Scarlino wechselt vom TB Neckarhausen an die Jesinger Allee. In Kirchheim ist er kein Unbekannter und soll mit Tempo und Spielintelligenz neue Impulse setzen. Beim Verein freut man sich über den Zuwachs und begrüßt den Neuzugang herzlich in der Catania-Familie.