Zugänge in der Landesliga und Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das? Gleich zwei Vereine aus der Region gaben Informationen rund um Zugänge bekannt.

Der TSB Schwäbisch Gmünd freut sich über einen weiteren Neuzugang: Emrullah Maloku verstärkt ab sofort die Defensive des Teams. Der Abwehrspieler ist variabel in der Defensive einsetzbar und bringt sowohl Stabilität als auch taktische Flexibilität für die hinteren Reihen mit.

Zuletzt stand Maloku beim Türkspor Nürtingen unter Vertrag. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Landesliga, wo er sich durch konstante Leistungen und defensive Zuverlässigkeit auszeichnen konnte.

Mit seiner Spielintelligenz, Zweikampfstärke und Vielseitigkeit soll Emrullah Maloku künftig eine wichtige Rolle in der Defensive des TSB einnehmen. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in Schwäbisch Gmünd.

SSV Schwäbisch Hall

Willkommen, Noah!

Der 19-jährige, flinke Stürmer Noah Käpplinger wechselt zur Rückrunde von unseren Nachbarn, den Sportfreunden Schwäbisch Hall, zu uns. Der Wechsel erfolgt mit einer vereinbarten Option.

Wir freuen uns sehr, Noah bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im Team!

Herzlich willkommen, Noah!

