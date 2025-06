Zugänge in der Landesliga und Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns Euch unseren ersten Neuzugang vorzustellen. Louis Vöhringer wechselt von der U23 des VfL Pfullingen ins Lautertal. Louis, der bei Pfullingen seit der C-Jugend eine Top-Ausbildung genießen durfte, wird uns durch seine Schnelligkeit und seine gute Technik extrem verstärken. Er selber sagt zum Wechsel: „Ich freue mich riesig auf meine neue Herausforderung in einer richtig coolen Truppe. Ich hoffe dass wir gemeinsam die gute abgelaufene Runde bestätigen können und ich bin sehr motiviert meinen Teil dazu beitragen.“ Wir freuen uns dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen beim SVL.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Crailsheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim TSV! Der TSV Crailsheim freut sich, Pierre Sahin für die Saison 2025/26 willkommen zu heißen! Der 22-jährige Offensivspieler wechselt im Sommer vom TSV Neuenstein zu uns und wird die Offensive verstärken. Seine Statistik ist sehr beeindruckend in 29 Spielen erzielte er 23 Tore und legte 12 Tore auf. Willkommen in Crailsheim, Pierre! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und viele tolle sportliche Momente.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Abtsgmünd (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Sandro Textoris schließt sich der TSG an!! Der 19-jährige Defensivspieler Sandro Textoris wechselt zur neuen Saison von der TSG Hofherrnweiler nach Abtsgmünd. Somit ist es der TSG gelungen, einen weiteren jungen, hochtalentierten und top ausgebildeten Spieler ins Kochertal zu holen. Nachdem er die letzten 6 Monate aus privaten Gründen mit dem Fußball kürzer treten musste freut sich Sandro, dass er bei der TSG wieder voll ins Fußballgeschehen eingreifen kann: „Ich bin glücklich, dass die TSG Abtsgmünd mir die Chance bietet, wieder mit dem Kicken beginnen zu können. Ich habe bei den Gesprächen sofort richtig Bock auf den eingeschlagenen Weg mit jungen und talentierten Spielern bekommen.“ so der Neuzugang.

Sandro verbrachte seine Jugendkarriere bei der TSG Hofherrnweiler, u.a. zusammen mit den TSG-Neuzugängen Nico Rahmig und Christoph Schäfer, über diese auch der erste Kontakt zustande kam. Seine ersten Schritte bei den Aktiven machte er in dieser Saison ebenfalls am Sauerbach, wo er es auf jeweils zwei Einsätze bei der zweiten und dritten Mannschaft brachte. Abteilungsleiter Dietmar Knauer zeigt sich erfreut: „Wir sind glücklich, dass sich Sandro für die TSG Abtsgmünd entschieden hat. Nach seiner Pause hoffen wir, dass er sich schnell wieder im aktiven Fußball zurecht finden wird, um für uns die erhoffte Verstärkung zu werden. Er wird hierfür von uns alle Zeit bekommen, die er benötigt, da wir von seinem großen Potenzial absolut überzeugt sind!“ Die Abteilung Fußball wünscht Sandro einen guten Start bei der TSG und eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie Zeit in Abtsgmünd.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Wolfschlugen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach zwei Jahren im Trikot des TSV Wolfschlugen verabschieden wir uns von Ardian Aliu. Ardian kehrt zur kommenden Saison zurück zum KF Kosova Bernhausen. Mit ihm verlieren wir einen ballsicheren und technisch starken zentralen Mittelfeldspieler – aber vor allem auch einen echten Teamplayer! Lieber Ardian, wir danken dir für deinen Einsatz bei den Hexabannern, wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und freuen uns, dich bald mal wieder auf dem Sportplatz zu sehen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++