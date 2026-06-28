Zugänge in der Landesliga und Bezirksliga, weitere Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 1. FC Donzdorf setzt auf einen bekannten Rückkehrer. Benjamin Fink wechselt von Germania Bargau zurück zum Bezirksligisten und übernimmt in der kommenden Saison eine Doppelrolle als spielender Co-Trainer und Angreifer. Der Verein setzt auf die große Erfahrung des Offensivspielers, der in der vergangenen Spielzeit mit zahlreichen Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machte. Mit seiner Präsenz, seinem Torriecher und seiner Mentalität soll Fink sowohl die Offensive als auch das Trainerteam verstärken.

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Spvgg Stetten/Filder

Die SpVgg Stetten/Filder kann zwei weitere wichtige Personalien für die kommende Saison vermelden. Torhüter Michel Lino und Mittelfeldspieler Dogan Gül haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Lino, der 2023 vom SV Bonlanden kam, gilt vereinsintern als einer der stärksten Torhüter der Liga und überzeugt zudem mit seinem Passspiel. Gül zeigte trotz verletzungsbedingter Ausfälle seine spielerische Klasse. Nun hofft der Verein auf eine verletzungsfreie Saison des technisch starken Mittelfeldspielers.

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SC 04 Tuttlingen

Der SC 04 Tuttlingen verstärkt sein Mittelfeld mit Maksym Dodchuk. Der vielseitig einsetzbare Allrounder wechselt nach zwei Jahren beim FC Bad Dürrheim zum Landesligisten. Beim SC 04 möchte der Mittelfeldspieler den nächsten Entwicklungsschritt gehen und seine Qualitäten unter Beweis stellen. Der Verein setzt auf seine Flexibilität, seinen Einsatzwillen und seine spielerische Qualität und wünscht dem Neuzugang einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start.

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