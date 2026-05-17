Zugänge in der Landesliga und Bezirksliga, Kreisliga-Spiel verlegt

– Foto: Sport-Union Neckarsulm

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Sport-Union Neckarsulm setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bei der Kaderplanung auf den eigenen Nachwuchs. Nico Ullmann und Sandro Papalini rücken aus der U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Papalini kam bereits in dieser Saison im Landesliga-Team zum Einsatz und verstärkt künftig das Torwartteam. Ullmann ergänzt den Kader als Defensivspieler. Für die SUN ist dieser Schritt ein Zeichen, dass der Weg aus der Jugend in den Aktivenbereich offen bleibt und eigene Talente gezielt gefördert werden.

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TSV Heimsheim

Der TSV Heimsheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr mit Fabian Teutsch. Der Linksverteidiger wechselt von der SpVgg Weil der Stadt nach Heimsheim und soll ab der kommenden Saison die linke Seite beleben. Mit starkem linken Fuß, Zweikampfstärke und gutem Abschluss bringt er ein klares Profil mit. Teutsch kann defensiv Stabilität geben und zugleich nach vorne Akzente setzen. Für den TSV ist der Zugang eine weitere Option, um das eigene Spiel variabler und ausgewogener zu gestalten.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga A2: VfR Murrhardt – FSV Weiler zum Stein, bisher: 22.05., neu: 21.05.2026, 20:00 Uhr

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