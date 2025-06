Zugänge in der Landesliga und bei Bezirksligisten

Mit großer Freude präsentieren wir unseren nächsten Neuzugang für die Saison 2025/26: Adam Juhasz. Der 30-jährige Linksfuß kommt von Germania Bietigheim zu uns - ein Spieler, der nicht nur mit seiner Erfahrung, sondern vor allem mit seinem Herzblut für den Fußball überzeugt. Adam steht für kompromisslosen Einsatz, unermüdlichen Kampfgeist und eine außergewöhnliche Ruhe in hektischen Momenten. Diese Eigenschaften werden ihn zu einem absoluten Fels in unserer Abwehr machen. In den letzten Jahren hat Adam bei Germania Bietigheim bewiesen, dass er ein echter Leader auf dem Platz ist, der seine Mannschaft mit Leidenschaft und Verstand führt. Seine Zweikampfstärke und sein cleveres Stellungsspiel werden unserem Team in der Defensive eine ganz neue Stabilität verleihen. Trainer Simon Herbst ist begeistert: „Mit Adam bekommen wir einen starken Verteidiger dazu. Er hat über Jahre seine Klasse auf Landes- und Bezirksliganiveau bewiesen und hat mit seinem sehr guten linken Fuß und seiner Zweikampfstärke viel Qualität. Wir freuen uns auf ihn!“ Wir heißen Adam von Herzen willkommen und sind überzeugt, dass er unser Team mit seiner Präsenz und seinem Kampfgeist bereichern wird. Auf eine erfolgreiche Saison mit dir, Adam!

SV Bonlanden (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

SV Bonlanden (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Arbnor Krasniqi und Polykarpos Deliannidis haben für die kommende Runde zugesagt! Arbnor ist zur Rückrunde zum SVB gestoßen. Es war seine erste Saison bei den Aktiven. Er spielt überwiegend im offensiven Mittelfeld, macht das zentral oder auf den Außen. Er ist kaum vom Ball zu trennen, hat ein gutes Auge für den Mitspieler und ein unglaubliches Potenzial, was in ihm steckt. Wir freuen uns darauf ihn nächstes Jahr weitere Schritte in seiner Entwicklung machen zu sehen! Vielen Dank dir, Abi! Auch für Polykarpos war es die erste Saison bei den Aktiven. Er ist im vergangenen Sommer zum SVB gewechselt. Er ist zentral vor der Abwehr zuhause, spielt aber auch in der Innenverteidigung. Sehr Zweikampfstark, eine tolle Ruhe und Übersicht am Ball und auch die Gier sich immer weiterzuentwickeln und dazuzulernen, zeichnen ihn aus. Wir sind sehr gespannt darauf, ihn nächste Saison weiterhin in seinem Spiel wachsen zu sehen. Vielen Dank Poly!

Dimitris Arsos und Moritz Borsdorf bleiben weiterhin für den SVB am Ball! Dimitris spielte mit einem Jahr Unterbrechung, seit der E-Jugend beim SVB. Er geht nun in sein zweites Jahr bei den Aktiven und konnte diese Saison schon wichtige Erfahrung und Spielminuten in der Bezirksliga sammeln. Er spielt vorwiegend auf den Außenbahnen, kann aber auch im Zentrum agieren. Sehr schnell, kämpferisch stark und eine gute Übersicht zeichnen ihn aus. Wir freuen uns sehr, das du dich bei uns weiterhin entwickelst. Vielen Dank Dimi! Auch Moritz ist ein waschechter Bonländer Junge! Er hat die komplette Jugend beim SVB absolviert. Er kam vor der Saison von unserer zweiten Mannschaft und geht bereits in seine dritte Aktivensaison, da er in seinem letzten A-Jugendjahr schon komplett für unsere Zweite am Ball war. Moritz spielt ebenfalls auf den Außen, kann dies offensiv, wie defensiv. Extrem schnell, bissig und gut im Dribbling, lassen ihn auf den Außen gut wirbeln. Vielen Dank, dass du weiterhin bei uns bleibst Mo!

SGM Fischbach Schnetzenhausen (Kreisliga A2 Bodensee)

SGM Fischbach Schnetzenhausen (Kreisliga A2 Bodensee)

Wir freuen uns, Michele Genua bei der SGM begrüßen zu dürfen! Der 29-jährige Offensivmann wechselt vom VfB Friedrichshafen zu uns und bringt Tempo, Technik und Torgefahr mit.

TSV Ehningen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

TSV Ehningen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Ender Özcan wechselt nach Ehningen! Zum Start in die neue Woche freuen wir uns, euch den nächsten Neuzugang vermelden zu können. Vom VfL Herrenberg wechselt Ender Özcan zurück zu uns auf die #Schalkwiese. Ender hat einen Großteil seiner Jugend bereits beim TSV Ehningen verbracht und ist hier aufgewachsen. Für ihn schließt sich somit fußballerisch der Kreis und er kehrt zu seinem Jugendverein zurück! Johannes Pfeiffer: Ender ist zweifelsfrei ein Spieler, der seine Qualitäten in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich, dass er nochmals in der Landesliga angreifen möchte und bin davon überzeugt, dass er unser Spiel auf Anhieb verbessern wird.

SC Geislingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

SC Geislingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Die nächste Tinte ist trocken! Yunus Polat bleibt dem SC Geislingen treu und verlängert seinen Vertrag! Nach seinem Kreuzbandriss arbeitet Yunus mit viel Fleiß und Ehrgeiz an seinem Comeback. Mit seiner Dynamik, Leidenschaft und seinem feinen linken Fuß war er vor der Verletzung ein echter Aktivposten auf der linken Seite. Umso mehr freuen wir uns, dass der nächste Geislinger Junge weiterhin das SC-Trikot tragen wird! Schön, dass du bei uns bleibst, Yunus!

