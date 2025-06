Zugänge in der Kreisliga und beim Verbandsligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Asperg (Kreisliga B1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft auf Hochtouren! Mit Gianluca Wörner und Manuel Wörner dürfen wir zwei Neuzugänge vom FC Marbach herzlich beim TSV Asperg willkommen heißen! In den kommenden Tagen stellen wir euch die beiden natürlich noch in einer Einzelvorstellung genauer vor – bleibt gespannt!

TSG Hofherrnweiler (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Das der angestrebte Umbruch bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kommen musste, war bereits länger klar. Am vergangenen Wochenende wurde dies auch allen Anwesenden im FRITZ Sportpark noch einmal vor Augen geführt. So wurden beim letzten Heimspiel der Verbandsligasaison 13 Spieler aus der ersten Mannschaft verabschiedet. Darunter fielen mit Kapitän Johannes Rief, David Weisensee Hannes Borst, Daniel Rembold und Jonas Christlieb auch Aufstiegshelden von 2019, die eine Ära am Sauerbach geprägt hatten. In den vergangenen Monaten hatte die sportliche Leitung der TSG bereits Vorarbeit geleistet und zahlreiche junge Talente geholt, davon einige aus den Nachwuchsabteilungen des VfR Aalen und von Normannia Gmünd. Diese sollen die jungen Stammspieler Nico Freitag und Tim Seidler in der kommenden Saison genauso unterstützen wie Essingens ehemaliger Kapitän Tim Ruth. Dazu steht das Gerüst um die Mittelfeldspieler Julian Köhnlein und Nicola Zahner, die ebenfalls viel Erfahrung auf diesem Niveau in die Waagschale werfen. Mit Damjan Bucan gibt die TSG nun den Transfer eines weiteren Talents aus der U19 des VfR Aalen bekannt. Der 18-jährige gebürtige Heidenheimer war lange Jahre im Nachwuchsbereich des FCH aktiv, bis er 2023 in den Nachwuchs des VfR wechselte. Bucan ist vor allem im Mittelfeld einsetzbar und absolvierte in den letzten zwei Saisons für die Aalener 33 Partien. „Wir freuen uns besonders, Damjan ab Sommer in unseren Reihen zu wissen. Mit ihm können wir im Mittelfeldzentrum auf einen weiteren starken Spieler setzen“, meint der Vorsitzende Achim Pfeifer.

