Zugänge in den Kreisligen und Bezirksligen der Region

+++

Türk. SV Ebersbach (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Ebersbach freut sich über einen spannenden Neuzugang: Marco Cappadona schließt sich zur neuen Saison unserem Team an. Der 10er bringt viel Übersicht, Ruhe am Ball und ein feines Auge für den letzten Pass mit. Ein Spieler, der das Spiel gerne lenkt, Wege sieht, bevor sie entstehen – und unsere Offensive mit seiner Spielintelligenz bereichern wird.

+++

+++

VfL Oberjettingen (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Leider verlassen uns unser Co Trainer Timo Braun, sowie Luka Kravoscanec zur neuen Saison. Wir wünschen euch alles Gute für euren weiteren Weg! Danke für euren Einsatz beim VfL!

+++

+++

SV Offenhausen (Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Transfernews aus Offenhausen! Grgić kommt vom SC Türkgücü Ulm. Mit Pavle Grgić (23) kommt ein junger, ambitionierter und motivierter Offensivmann an die Donau! In der letzten Saison lief er 16 Mal in der Landesliga 4 für den SC Türkgücü Ulm auf und konnte somit höherklassige Erfahrung sammeln. Willkommen an der Donau, Pavle!

+++

+++