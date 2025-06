Zugänge im Dreierpack: Oberligist präsentiert drei Neue

In der kommenden Saison werden beim FSV Hollenbach drei neue Gesichter auf dem Platz stehen. Der Oberliga aus Württemberg verkündete gleich drei Zugänge. Diese Informationen wurden auf Instagram geteilt.

Wir freuen uns, Jason Wink in Hollenbach willkommen zu heißen. Jason kommt von Astoria Walldorf II… Auf eine erfolgreiche Zeit!

Wir freuen uns, Umut Ünlü in Hollenbach willkommen zu heißen. Umut kommt vom TS Mosbach… Auf eine erfolgreiche Zeit!

Wir freuen uns, Joshua Klöpfer in Hollenbach willkommen zu heißen. Joshua kommt von der SG Sonnenhof Großaspach… Auf eine erfolgreiche Zeit!

Jason Wink (23 Jahre) spielte bis zuletzt für die zweite Mannschaft das FC-Astoria Walldorf in der Verbandsliga und Oberliga. In der Jugend sammelte der Verteidiger Erfahrung beim SV Darmstadt.

Umut Ünlü (22 Jahre) kam in der auslaufenden Saison auf 29 Einsätze und fünf Tore für Verbandsligist TS Mosbach. Dort spielte er seit 2022, sammelte in Würzburg aber bereits erste Minuten in der 2. Bundesliga und 3. Liga.

Joshua Klöpfer (19 Jahre) kommt aus der U19 der SG Sonnenhof Großaspach, spielte aber bereits in der Saison 2023/24 in der Oberliga für den FSV Hollenbach.

