Zugänge im Dreierpack, drei Verstärkungen, Eigengewächs rückt auf

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, drei neue Gesichter in unserem Team begrüßen zu dürfen! Mit frischer Energie, Erfahrung und Einsatzbereitschaft verstärken sie unsere Mannschaft in der kommenden Spielzeit:

Louis Benedikt Denner

Der Mittelfeldspieler wechselt von Fortuna Glienicke zu uns. Zuvor war er für den Frohnauer SC aktiv. Mit seiner Spielübersicht und Laufstärke bringt Louis neue Impulse für unser zentrales Mittelfeld.

Süleyman Gül

Nach einer Fußballpause kehrt Süleyman zurück auf den Platz – zuletzt spielte er für den SV Altlüdersdorf. Ebenfalls im Mittelfeld zu Hause, ist er bekannt für seine Zweikampfstärke und sein taktisches Gespür.

Damir Zuvela

Der robuste Abwehrspieler kommt vom BSC Süd und wird unsere Defensive verstärken. Mit seiner Erfahrung und Präsenz in der letzten Reihe bringt Damir Stabilität in unsere Abwehr.

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang an der Breitscheid!

Wir freuen uns, Alena in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen! Die 16-Jährige hat nach Tanzen und Reiten schnell gemerkt, dass Fußball genau ihr Ding ist – zum Glück! Seitdem hat sie bereits Stationen wie Turbine Potsdam hinter sich und mit dem Landespokalsieg auch schon einen echten Erfolg feiern dürfen.

Auf dem Platz fühlt sich die Schülerin auf der linken Abwehrseite am wohlsten. Mit Ehrgeiz und Teamgeist möchte sie bei uns nicht nur an ihren Schwächen arbeiten, sondern sich auch menschlich und spielerisch weiterentwickeln. Langfristig hat sie ein klares Ziel vor Augen: Regionalliga – wir glauben an dich!

"Mir hat bei 74 die Trainingseinstellung, der Ehrgeiz und vor allem die Teamatmosphäre wirklich am besten gefallen. Aber ich sehe auch für mich selbst die besten Entwicklungschancen und mögliche gemeinsame Teamerfolge."

Zweiter Neuzugang an der Breitscheid!

Wir freuen uns, Luana bei den Breitscheidgirlz begrüßen zu dürfen! Die 16-Jährige kam durch eine Freundin zum Fußball – ein Glücksgriff, wie sich schnell zeigte: Mit Erfolgen wie dem Gewinn des BFV-Pokals und dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale der U17 bringt sie bereits ordentlich Erfahrung mit.

Auf dem Platz fühlt sie sich auf der Außenbahn oder im Sturm am wohlsten – also Achtung an alle Abwehrreihen! Abseits des Spielfelds geht sie aktuell aufs Abi zu, verbringt gerne Zeit mit Freundinnen und probiert sich auch mal in anderen Sportarten aus.

Was sie auszeichnet? Zielstrebigkeit, Teamgeist und der Wunsch, noch viel im Fußball (und in der Welt) zu erleben. In dieser Saison will sie mit uns in die Regionalliga aufsteigen – und wir glauben fest daran!

"Ich habe mich für Babelsberg 74 entschieden, weil ich mich hier sportlich weiterentwickeln kann. Der Verein hat ein gutes Team, klare Ziele und ich freue mich, nun ein Teil davon sein zu können."

Willkommen bei Babelsberg 74, Maxi!

Mit 18 Jahren bringt sie nicht nur Erfahrung von Turbine Potsdam, sondern auch jede Menge Ehrgeiz und Teamgeist mit aufs Spielfeld. @maxishdk ist auf dem linken Flügel zuhause – dort gibt sie immer alles und lässt sich von nichts aufhalten.

Ihre bisherigen Highlights? Landesmeisterin, Landespokalsiegerin und ein unvergessliches Turnier in Barcelona – Fußball hat sie durch die Schule und eine Freundin für sich entdeckt, heute ist er fester Bestandteil ihres Lebens.

Nach dem Abi stehen jetzt Reisen und neue Erfahrungen auf dem Plan. Und natürlich eine starke Saison bei uns! Bei Babelsberg 74 will sie sich persönlich und sportlich weiterentwickeln, neue Perspektiven gewinnen und mit uns gemeinsam ein Ziel erreichen:

Aufstieg in die Regionalliga.

"Ich habe mich für die Mannschaft entschieden, weil ich gemerkt habe dass sie, genauso wie ich ein klares Ziel vor Augen haben. Auch die Teamatmosphäre und der Ehrgeiz haben mir sehr gut gefallen. Ich sehe in dem Team die besten Entwicklungschancen für mich!"