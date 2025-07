Zugänge im Dreierpack beim Kreisligisten und Bezirksliga-Transfers

Willkommen zurück, Erik Rohmund! Der 23-jährige Mittelfeldspieler verstärkt ab sofort unsere zweite Mannschaft. Erik spielte die komplette Jugend beim TSV Hüttlingen und war in seinen Jahrgängen stets eine tragende Säule – technisch stark und spielintelligent. In den letzten Jahren hat Erik aufgrund seines Studiums pausiert, ist jetzt aber zurück auf dem Platz. Zum Saisonstart wird Erik wieder für uns auflaufen, bevor er noch einmal für eine gewisse Zeit ins Ausland geht. In der Rückrunde hoffen wir dann, ihn wieder im Trikot der Kochertalbomber zu sehen. Mit seiner Übersicht und Flexibilität kann Erik im Mittelfeld jede Position spielen. Er trägt künftig die Rückennummer 61. Schön, dich wieder in Rot-Schwarz zu sehen, Erik!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Weissenau (Kreisliga A1 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marco Reinhardt wechselt zum SV Oberzell! Der Abgang unseres Mittelfeldspielers steht nun bereits einiger Zeit fest. Zu dem wurde der Transfer seitens SV Oberzell vor einigen Wochen gemeldet, dennoch wollen wir uns auf unserem Kanal von Marco offiziell verabschieden. Marco kam in der Mitte der Rückrunde in der Saison 2023/24 zu unserem Verein und wollte nach seinem Bandscheibenvorfall wieder zurück in den Vereinssport. Ab der ersten Einheit war er bei uns der Taktgeber und Unterschiedsspieler. Wir sind unendlich dankbar, dass wir dich bei uns hatten. Marco war unter anderem stark daran beteiligt, dass wir in der Saison 2024/25 in die Kreisliga A aufsteigen konnten. Marco kam in der Zeit beim SVW auf insgesamt 31 Spiele darunter waren 6 Tore und 11 Assists. Danke dir für viele gute Tipps, Ansprachen & lustige Momente zusammen. Wie sagt man so schön: Im Leben sieht man sich immer zweimal! In diesem Sinne wünschen wir Dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit bei Deiner neuen Aufgabe beim SV Oberzell.

+++

+++

SV Harthausen (Kreisliga A3 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nachdem wir Anfang Mai mit Spielertrainer Achim Feidel bereits unseren ersten Neuzugang vorgestellt haben, dürfen wir nun drei weitere Neuzugänge im Trikot des SV Harthausen begrüßen: Tim Pflüger (20) wechselt von der SGM Markelsheim/Elpersheim zu uns. Tim ist ein schneller, ambitionierter und torgefährlicher Spieler, der sich auf beiden offensiven Außenbahnen zu Hause fühlt. Felix Weiß (24) kommt vom TSV Althausen/ Neunkirchen. Felix ist ein robuster, durchsetzungsstarker Spieler und kam in der vergangenen B-Klasse Saison als Mittelfeldspieler in 23 Spielen auf starke 10 Tore und 3 Assists. Kevin Lenzner (19) wechselt aus der Jugend des VfB Bad Mergentheim zu uns nach Harthausen. Kevin stieß bereits gegen Ende der vergangenen Saison zu uns und konnte bereits in der Reserve seine Fähigkeiten aufzeigen. Euch vieren ein herzliches Willkommen in der SVH-Familie!

+++

+++