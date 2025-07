Zugänge haben sich beim MSV Duisburg schon voll integriert

Aktuell befindet sich der MSV Duisburg im Trainingslager im niederländischen Epe. Für den Drittliga-Aufsteiger ist es die zweite Woche der Sommer-Vorbereitung. Insgesamt sieben Zugänge hat der Verein bislang vorgestellt. Sie alle standen in den absolvierten Testspielen bereits auf dem Platz und konnten Akzente setzen. Die Integration in die bestehenden Strukturen scheint dabei in diesem Sommer besonders einfach zu sein.