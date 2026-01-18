Zugänge des FC Büderich sorgen sofort für Auftrieb

Neben Wago stand auch Pierre Nowitzki (kam vom GSV Moers) in der Startelf. Der Neuzugang überzeugte im defensiven Mittelfeld mit Lauf- und Zweikampfstärke. Zur Pause kam Torwart Robin Offhaus (kam vom SC St. Tönis) ins Spiel, der mit mehreren starken Paraden seinen Einstand feierte. „Insgesamt war es ein sehr ordentlicher Auftritt, auch wenn wir uns in der zweiten Halbzeit schwerer getan haben. Da hat man gemerkt, dass ein wenig die Kräfte gefehlt haben“, sagt Siebenbach. Auch die geringe Wechseloption machte sich bemerkbar, da ihm nur vier Einwechselspieler zur Verfügung standen.

Inhaltlich steht für den Trainer bis zum Rückrundenstart am Sonntag, 1. Februar (14.30 Uhr), beim SV Sonsbeck vor allem die defensive Stabilität im Fokus. „Wir sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Gegentoren in der Liga. Nach vorne passt vieles, aber hinten müssen wir kompakter werden.“ Womöglich wird sich der FCB auch noch in der Abwehr verstärken. „Wir sind mit zwei Spielern in Gesprächen und werden beide vielleicht auch zum Probetraining einladen“, sagt Siebenbach.