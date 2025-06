Zugänge der SSVg Velbert: Drittliga-Erfahrung und viel Talent

Der bekannteste Zugang des neuen Oberliga-Meisters am Niederrhein ist sicherlich Beyhan Ametov (26), der schon einige Jahre in der Regionalliga gespielt hat und vom Wuppertaler SV kommt. Der 26-jährige Offensivspieler lief für den SV Meppen in der 3. Liga auf (27 Einsätze) und gehörte zum letztjährigen Meisterkader von Alemannia Aachen. Seine beste Saison in der Regionalliga spielte der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Köln für den WSV 2020/21, als er zehn Tore schoss. Ametov kam in Aachen und beim zweiten Mal in Wuppertal nicht über die Rolle des Reservespielers hinaus, in Velbert könnte er mit neuem Anlauf aber wieder zur alten Stärke zurückfinden und die Offensive des Aufsteigers anführen.