Zugänge beim Verbandsligisten und Bezirksliga-Aufsteiger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Calvin Frank begrüßen wir einen echten Kämpfer in unseren Reihen! Er kommt vom SC Michelbach/Wald zu uns und wird mit seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft eine echte Verstärkung für unser Team. Er wird uns in der ersten Mannschaft in der Bezirksliga unterstützen! Willkommen beim TSV, Calvin!

+++