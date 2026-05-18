Zugänge beim Landesliga-Spitzenreiter und zwei Kreisligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

AC Catania Kirchheim stellt in der Kreisliga A2 Neckar/Fils die ersten beiden Neuzugänge für die Saison 2026/27 vor. Fabio Santoro kommt vom TSV Weilheim, Gabriele Antonucci vom SV Ebersbach/Fils II. Beide sollen die Offensive beleben. Santoro ist ein 23-jähriger Flügelspieler mit Tempo, Technik, Abschlussstärke und Eins-gegen-eins-Qualität. Er sieht den Wechsel als richtigen Schritt und möchte sich weiterentwickeln. Antonucci, 20 Jahre alt, ist ebenfalls offensiv flexibel einsetzbar und bringt Dynamik, Technik und Torgefahr mit. Für Catania stehen beide Transfers für ein junges, ambitioniertes Team mit offensiver Ausrichtung.

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TSV Gerabronn

Der TSV Gerabronn stellt für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall eine wichtige Personalie vor. Oleg Romenski kommt als Co-Spielertrainer und soll dem Team zusätzliche Führung geben. Mit Erfahrung, Leidenschaft und ausgeprägter Leader-Mentalität bringt er ein Profil mit, das auf und neben dem Platz Wirkung entfalten kann. Gerabronn erwartet von ihm Stabilität, Ordnung und Verantwortung – sowohl im Spiel als auch im Trainerteam. Die Verpflichtung ist damit ein klares Signal für mehr Struktur.

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf junge Qualität mit Entwicklungsperspektive. Simon Danquah wechselt aus der U19-Verbandsliga-Mannschaft des SV Böblingen an die Schalkwiese. Dort war er Kapitän und Leistungsträger, obwohl er altersbedingt noch ein weiteres Jahr in der U19 spielen könnte. Ehningen traut ihm dennoch den direkten Sprung in den Aktivenbereich zu. Danquah spricht von neuen Herausforderungen und Erfahrungen im Herrenfußball. Für den TSV ist seine Verpflichtung ein bewusst gesetzter Perspektivtransfer.

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